Devastador terremoto en Afganistán deja cientos de muertos y heridos

Suman 800 muertos y por lo menos 2 mil 500 heridos tras el terremoto de magnitud 6.0 registrado en Afganistán , informó el Gobierno de facto talibán. Se prevé que el número de víctimas humanas aumente en las próximas horas conforme avanzan las labores de rescate, debido a que muchas construcciones se vinieron abajo.

El sismo se registró el domingo 1 de septiembre a 42 kilómetros al noreste de la ciudad de Yalalabad. Tuvo una profudidad de 10 kilómetros y sacudió la región montañosa del Hindú Kush, cerca de la frontera con Pakistán.

Según la agencia Reuters, el portavoz del Ministerio de Salud, Sharafat Zaman, señaló en un comunicado que el número de víctimas y heridos es elevado y las labores de rescate se han dificultado debido a que una zona de difícil acceso, sin embargo, los equipos siguen transportándose al lugar de la emergencia.

“Nuestros equipos de apoyo y médicos de varios ministerios están plenamente implicados en la asistencia a los afectados”, aseguró Zabihullah Mujahid, portavoz talibán.

ONU no puede evaluar la tragedia en Afganistán

El terremoto ocurrió a las 23:47 horas (hora local) y el movimiento telúrico se sintió hasta en Kabul, a 200 kilómetros de distancia, así como en Islamabad, Pakistán. El balance de los muertos exactos y heridos aún es incierto, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, pues es difícil evaluar la magnitud de la tragedia en estos momentos.

¿Por qué fue tan destructivo el terremoto de Afganistán?

El sismo fue poco profundo, solo a 8 kilómetros de la superficie terrestre, lo que provocó que fuera más destructivo a comparación de otros movimientos telúricos con mayor intensidad. De acuerdo con los especialistas, las ondas menos profundas retienen más su fuerza al impactar la superficie.

