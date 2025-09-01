La razón por la que en Afganistán los terremotos impactan más fuerte

El reciente terremoto de magnitud 6.0 que azotó el este de Afganistán ha dejado más de 800 muertos y más de dos mil 500 heridos, según cifras oficiales del gobierno talibán.

La tragedia expone una vez más la extrema vulnerabilidad del país a los desastres sísmicos, puesto que esta alta mortalidad se debe a una combinación letal de factores geológicos, estructurales, sociales y políticos.

Afganistán, un país atravesado por fallas tectónicas

El país asiático se encuentra en una zona de alta actividad sísmica , donde la placa índica se desplaza hacia el norte y se desliza bajo la placa euroasiática. Este choque ha formado la cordillera del Hindu Kush , una de las zonas sísmicamente más activas del planeta.

Los terremotos en esta región suelen ser poco profundos, lo que significa que la energía se libera muy cerca de la superficie, multiplicando la violencia de la sacudida.

La provincia de Kunar , la más afectada por el reciente terremoto, es un laberinto de valles en la región del Hindu Kush, además de la complejidad de este terreno hace que el acceso para los equipos de rescate sea muy complicado.

La vulnerabilidad estructural en el país afgano

La principal causa de muerte en los terremotos afganos no es el temblor en sí, sino el colapso de las viviendas. En las zonas rurales, la inmensa mayoría de la población habita en casas de ladrillos de barro y paja o de piedra sin reforzar.

Estas construcciones son extremadamente frágiles ante los movimientos sísmicos, porque en lugar de doblarse con el movimiento estallan y se desploman, aplastando a sus ocupantes sin dejar espacios de supervivencia.

La pobreza endémica impide el uso de materiales más resistentes y la aplicación de códigos de construcción seguros.

Afganistán, un país con guerra y aislamiento

Cuatro décadas de conflicto armado han destruido la capacidad de Afganistán para prepararse y responder a desastres. La infraestructura básica, como carreteras, hospitales y redes de comunicación, es precaria o inexistente en muchas áreas.

Esto convierte las operaciones de rescate en una pesadilla logística. Los equipos de ayuda tardan días en llegar a aldeas remotas en valles montañosos que, a menudo, quedan completamente aisladas por los deslizamientos de tierra que provocan los propios sismos.

La crisis económica del país afgano

El Estado afgano , tanto antes como ahora bajo el régimen talibán, carece de los recursos para hacer frente a una catástrofe de esta magnitud. No existen equipos de búsqueda y rescate urbanos bien equipados ni una flota de helicópteros suficiente ni un sistema sanitario capaz de gestionar miles de heridos simultáneamente.

El aislamiento internacional del gobierno talibán dificulta aún más la coordinación y la llegada rápida de ayuda humanitaria.

