EUA hace oficial ruptura de relación con la OMS y cambia el escenario sanitario global

Estados Unidos concretó oficialmente su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hoy 22 de enero de 2026, al cumplirse el plazo legal de un año tras la notificación formal enviada por el gobierno estadounidense. La decisión responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en enero de 2025, durante el inicio de su segundo mandato.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Con esta medida, la salida implica la cancelación total de la financiación gubernamental, el retiro de personal asignado y el cese de toda participación en los órganos de decisión del organismo, lo que abre un debate profundo sobre el futuro de la cooperación sanitaria global.

¿Qué pasó exactamente?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) confirmó que Estados Unidos dejó de ser miembro activo de la OMS. La salida se hizo efectiva tras cumplir el periodo de aviso requerido por la ley estadounidense.

Aunque el país mantiene una deuda estimada entre 260 y 278 millones de dólares en cuotas atrasadas, expertos consideran improbable su pago, ya que la OMS carece de mecanismos coercitivos para exigirlo.

¿Cómo se hace la salida según las reglas?

La normativa estadounidense exige un aviso formal con un año de anticipación y la liquidación de obligaciones financieras pendientes. Washington cumplió el plazo, aunque no el pago total.

Este precedente sienta un caso inusual en la gobernanza sanitaria internacional y expone las limitaciones legales de los organismos multilaterales frente a sus miembros.

¿Qué significa el fin de la financiación y la participación?

Cancelación total de aportes económicos del gobierno estadounidense

Retiro de todo el personal y contratistas asignados a la OMS

Salida de comités técnicos, grupos científicos y órganos de gobierno

EUA era el mayor donante individual, por lo que su ausencia impacta directamente en programas de vigilancia, prevención y respuesta a emergencias sanitarias.

Razones dadas por el gobierno estadounidense

Retraso en la declaración de emergencia global por COVID-19

Evaluación inicial favorable a la respuesta de China

Demora en reconocer la transmisión aérea y asintomática

Según el HHS, estas fallas afectaron la protección de la salud pública nacional y global.

¿Qué pasará ahora con la salud global?

El gobierno aseguró que mantendrá liderazgo sanitario mediante acuerdos bilaterales, cooperación directa y el liderazgo del Centro de Salud Global de los CDC.

No obstante, expertos advierten que este modelo fragmentado podría debilitar la detección temprana de pandemias y el intercambio rápido de información crítica.

Críticas y preocupaciones de expertos

Especialistas como Lawrence Gostin y Ronald Nahass alertan que la salida de Estados Unidos de la OMS reduce la preparación ante futuras crisis sanitarias y debilita la seguridad nacional.

Aumentan los casos de sarampión en México y autoridades alertan por baja vacunación infantil

La OMS, encabezada por Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó la decisión como una pérdida para todos y anticipó que el tema será discutido en próximas reuniones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.