TikTok seguirá en Estados Unidos: Vendió sus operaciones a inversionistas respaldados por Donald Trump

Durante años existió incertidumbre sobre la operación de TikTok en Estados Unidos, ya que el presidente Donald Trump no estaba de acuerdo en que dicha red social pudiera operar en su territorio a menos que fuera vendida a empresarios estadounidenses. Luego de varias negociaciones, por fin se alcanzó un acuerdo.

La empresa china ByteDance Ltd es dueña de TikTok. Estuvieron afrontando una larga serie de complicaciones parra operar en Estados Unidos y, después de años, cerraron un acuerdo legal para vender sus operaciones en dicho país a inversores locales, los cuales son de confianza del presidente Donald Trump.

El acuerdo entre TikTok y empresarios estadounidenses

La negociación establece la venta de las acciones de la red social a los gestores: Oracle Corp., a la firma de capital privado Silver Lake Management LCC, y a la compañía de inversión MGX, con sede en Abu Dabi. Por otro lado, el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, seguirá gestionando el activo más valioso.

Esta venta pone fin a un largo "estira y afloja" que duró cinco años. De hecho, la presión sobre TikTok fue muy grande cuando en el 2024, el congreso estadounidense aprobó una ley para prohibir la aplicación en el país a menos que ByteDance accediera a vender.

La justificación de Estados Unidos es que estaban preocupados de que el gobierno chino pudiera abusar del acceso a los datos de usuarios estadounidenses que usan la aplicación, o incluso utilizarla para promover narrativas en su contra. Aunque TikTok ha confirmado que nada de esto ha sucedido, al final la venta sí se concretó.

Se estima que hay 200 millones de usuarios estadounidenses en TikTok que utilizan la aplicación de manera constante. Por lo pronto, los nuevos inversionistas dueños de las acciones de TikTok serán responsables de moderar el contenido en la plataforma y de proteger los datos de los usuarios estadounidenses.

