Supera los 450 km/h: El tren bala más rápido del mundo ya está listo

El Grupo Estatal de Ferrocarriles de China avanza con la fase de evaluación operativa del CR450, el tren bala que operará a 400 km/h. Tras alcanzar una velocidad máxima de 453 km/h en pruebas, el prototipo debe acumular 600,000 kilómetros de recorrido exitoso antes de recibir la aprobación para el servicio comercial.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué hace que el CR450 sea más rápido que un tren convencional?

La clave del CR450 reside en su diseño inspirado en autos de carreras y una aerodinámica extrema. El Grupo Ferroviario alargó el morro del tren de 12.5 a 15 metros, lo que reduce drásticamente la resistencia del aire y permite que la unidad pase de 0 a 350 km/h en solo 4 minutos y 40 segundos.

Esta aceleración es 100 segundos más veloz que la de los trenes actuales. La ingeniería aplicada garantiza un rendimiento superior al reducir la altura del vehículo en 20 centímetros y aligerar su estructura en 50 toneladas, optimizando la estabilidad durante los trayectos de larga distancia.

El CR450 chino es señalado como el tren bala más rápido del mundo. |CRRC

Récords mundiales y tecnología de alta resistencia

Durante los ensayos en la línea Shanghái–Chongqing–Chengdu, el CR450 estableció un récord combinado de 896 km/h al cruzarse dos unidades en movimiento. El fabricante CRRC establece que este hito fue posible gracias a innovaciones que redujeron la resistencia total del tren en un 22%.

Diseño de carreras : El cerramiento completo de los bogies y el descenso de paneles laterales minimizan la exposición de las ruedas al viento.

: El cerramiento completo de los bogies y el descenso de paneles laterales minimizan la exposición de las ruedas al viento. Propulsión eficiente : Utiliza imanes permanentes refrigerados por agua, tecnología que protege el sistema contra el sobrecalentamiento a altas velocidades.

: Utiliza imanes permanentes refrigerados por agua, tecnología que el sistema contra el sobrecalentamiento a altas velocidades. Seguridad activa: Más de 4,000 sensores monitorean en tiempo real cada milímetro de la operación para evitar fallos estructurales.

El futuro de la movilidad: ¿Cuándo se podrá viajar en el CR450?

El Grupo Estatal de Ferrocarriles de

China demanda que el prototipo cumpla con el estándar de seguridad de 600,000 kilómetros operativos antes de su lanzamiento oficial. Con una red que ya abarca 47,000 kilómetros de alta velocidad, el despliegue del CR450 en 2026 consolidará al país como el líder absoluto en transporte ferroviario.

A diferencia del Shinkansen de Japón, que opera a 320 km/h, el CR450 abre una nueva era donde los viajes terrestres competirán directamente en tiempo con los trayectos aéreos de corta distancia. El mundo observa este avance que promete redefinir la conectividad global en la próxima década.