Caos en carreteras de México por accidentes y obras hoy sábado

Si vas a salir a carretera este fin de semana, toma previsiones pues se reportan cierres en algunas autopistas debido a accidentes y obras de mantenimiento, aquí te decimos cuáles tienen afectaciones para que no te quedes varado en el tráfico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué carreteras están cerradas hoy?

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) reportan cierre parcial en la carretera Acatzingo-Ciudad Mendoza en el kilómetro 243 con dirección a Acatzingo debido a una volcadura de un tracto camión.

En la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque en el kilómetro 16 hay circulación intermitente por labores de mantenimiento sobre el puente Ingeniero Antonio Dovalí Jaime.

En la autopista Tehuacán-Oaxaca en el kilómetro 22 hay circulación intermitente en ambos sentido por accidente de tracto camión.

Hay siete parcial de la circulación en la autopista Las Chopas-Ocozocoautla en el kilómetro 50 por choque.

En Libramiento Poniente Tampico en el kilómetro 13 hay cierre parcial de circulación en ambos sentidos por choque contra barrera metálica.

La Guardia Nacional Carreteras informa que en el kilómetro 02+000 de la carretera Tepic-Villa Unión en Nayarit se registró un accidente vial.

En el kilómetro 011+300 de la carretera San Hipólito-Xalapa en Veracruz se registró un accidente y en la carretera Puebla-Córdoba cerca del kilómetro 243+400 hubo un accidente vial por lo que Hat cierre parcial de la circulación.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 011+300, de la carretera San Hipólito -Xalapa . Atienda indicación vial. pic.twitter.com/X8GZ5KA7ug — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 21, 2026

¿Cuáles son las carreteras más peligrosas de México?

Las carreteras con mayor riesgo por incidencia delictiva son:



Autopista México-Querétaro (57D).

Autopista Córdoba-Puebla (150D).

Carreteras de San Luis Potosí.

Autopista Matehuala-Monterrey.

Circuito Exterior Mexiquense y Arco Nortez

Morelia-Puerto Lázaro Cárdenas(Michoacán).

Mientras que donde hay más accidentes son:



Tejocotal - Tuxpan (cuota).

Querétaro - San Luis Potosí.

La Tinaja - Acayucan (cuota).

Reforma Agraria - Puerto Juárez.

México - Cuernavaca.

Carretera libre México - Toluca.

Carreteras accidentes

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.