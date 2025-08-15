VIDEO: Explosión en Nueva York hoy sacude edificio de departamentos

Bomberos y personal de emergencias combaten un incendio en Upper East Side de Manhattan, Nueva York, hoy viernes 15 de agosto. El siniestro ocurrió tras la explosión en el techo de un edificio de departamentos, lo que provocó densas columnas de humo negro visibles desde varios puntos.

El edificio afectado cuenta con siete pisos y 59 unidades, levantado en 1910.

¿Por qué hubo una explosión en Nueva York hoy?

Los hechos oucrrieron poco después de las 10:00 a.m. en un inmueble ubicado en la calle 95 Este, entre las avenidas Segunda y Primera. Más de 100 bomberos y personal de emergencias médicas se encuentran en el lugar participando en las tareas de control del fuego.

Primeros reportes indican que el fuego fue provocado por una acumulación de gas. Se activó el nivel de alarma tres, que indica la necesidad de equipos y personal adicionales ante la magnitud del evento.

🚨#AlertaADN



Reportan una enorme columna de humo, presuntamente generada por una explosión en la ciudad de Nueva York, EE.UU. pic.twitter.com/fLUzhgMa6k — adn40 (@adn40) August 15, 2025

En videos publicados en redes sociales se observan las llamas anaranjadas emergiende desde el techo, mientras un espeso humo negro se elevaba sobre el cielo.

Hasta el momento no se informó sobre personas heridas.

El flujo vehicular quedó restringido en varias cuadras alrededor. Se recomienda a la población evitar la zona y a los vecinos cerrar puertas y ventanas para reducir los riesgos asociados, como la inhalación de humo y el calor intenso.

