15 calles que tendrías que visitar por lo menos alguna vez en la vida
No solo son instagrameables, estas calles tienen historia y si tienes la oportunidad de visitarlas, no te arrepentirás pues son las más bonitas del mundo.
Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras y si estás planeando realizar algún viaje próximamente, aquí te compartimos algunas recomendaciones de calles hermosas que debes visitar al menos una vez en la vida.
Lista de las calles más bonitas del mundo
Caminito en Buenos Aires, Argentina: Es una calle muy famosa por sus casas coloridas y su alma tanguera en el barrio de La Boca.
Calleja de las flores en Córdoba, España : Está llena de flores y paredes encaladas es muy típica de la región.
The Shambles en York, Inglaterra: Es una calle medieval estrecha con casas de entramado de madera que te harán sentir como en un cuento de hadas.
Rue Cremieux en París, Francia: Calle peatonal llena de fachadas pastel y flores.
Lombard Street en San Francisco, Estados Unidos: Tiene ocho curvas cerradas y está rodeada de jardines floridos.
Águeda Umbrella Sky Project en Águeda, Portugal : Está decorada con paraguas de colores colgantes, lo que la convierte en un espectáculo visual.
Nyhavn en Copenhague, Dinamarca: Es un canal con casas de colores, barcos antiguos y terrazas acogedoras.
Via Margutta en Roma, Italia: En este lugar puedes encontrar galerías, fachadas verdes y un aire artístico.
Chefchaouen Streets en Chefchaouen, Marruecos: Seguramente la has visto en redes sociales, es una calles donde todas las paredes están pintadas de azul.
Baldwin Street en Dunedin, Nueva Zelanda: Es la calle residencial más empinada del mundo.
Paseo del filósofo en Kioto, Japón: Es un camino bordeado de cerezos que florecen durante la primavera.
Jinli Street en Chengdu, China: Tiene una arquitectura tradicional, faroles y puestos de comida.
Cherry Blossom Avenue en Bonn, Alemania : Se trata de un túnel natural de cerezos en flor que florea en primavera y luce majestuoso.
Rua Santa Maria en Funchal, Madeira (Portugal): Las puertas fueron pintadas por artistas por lo que parece que caminas en una galería al aire libre.
Colmar Streets en Alsacia, Francia: Hay casas con entramado de madera, flores y canales.
Recomendaciones para viajar al extranjero
Estos son algunos consejos prácticos que harán tu experiencia más fácil y segura:
- Haz una búsqueda sobre el destino antes de viajar
- Compra un seguro de viaje
- Conoce tus derechos
- Conoce la embajada y puntos de apoyo al viajar al extranjero
- Se educado y respeta las leyes
- Lleva una cámara para recordar tu experiencia
