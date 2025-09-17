15 calles que tendrías que visitar por lo menos alguna vez en la vida

Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras y si estás planeando realizar algún viaje próximamente, aquí te compartimos algunas recomendaciones de calles hermosas que debes visitar al menos una vez en la vida.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Lista de las calles más bonitas del mundo

Caminito en Buenos Aires, Argentina: Es una calle muy famosa por sus casas coloridas y su alma tanguera en el barrio de La Boca.

Calleja de las flores en Córdoba, España : Está llena de flores y paredes encaladas es muy típica de la región.

The Shambles en York, Inglaterra: Es una calle medieval estrecha con casas de entramado de madera que te harán sentir como en un cuento de hadas.

Rue Cremieux en París, Francia: Calle peatonal llena de fachadas pastel y flores.

Lombard Street en San Francisco, Estados Unidos: Tiene ocho curvas cerradas y está rodeada de jardines floridos.

Águeda Umbrella Sky Project en Águeda, Portugal : Está decorada con paraguas de colores colgantes, lo que la convierte en un espectáculo visual.

Nyhavn en Copenhague, Dinamarca: Es un canal con casas de colores, barcos antiguos y terrazas acogedoras.

Via Margutta en Roma, Italia: En este lugar puedes encontrar galerías, fachadas verdes y un aire artístico.

Chefchaouen Streets en Chefchaouen, Marruecos: Seguramente la has visto en redes sociales, es una calles donde todas las paredes están pintadas de azul.

Baldwin Street en Dunedin, Nueva Zelanda: Es la calle residencial más empinada del mundo.

Paseo del filósofo en Kioto, Japón: Es un camino bordeado de cerezos que florecen durante la primavera.

Jinli Street en Chengdu, China: Tiene una arquitectura tradicional, faroles y puestos de comida.

Cherry Blossom Avenue en Bonn, Alemania : Se trata de un túnel natural de cerezos en flor que florea en primavera y luce majestuoso.

Rua Santa Maria en Funchal, Madeira (Portugal): Las puertas fueron pintadas por artistas por lo que parece que caminas en una galería al aire libre.

Colmar Streets en Alsacia, Francia: Hay casas con entramado de madera, flores y canales.

Recomendaciones para viajar al extranjero

Estos son algunos consejos prácticos que harán tu experiencia más fácil y segura:

Haz una búsqueda sobre el destino antes de viajar

Compra un seguro de viaje

Conoce tus derechos

Conoce la embajada y puntos de apoyo al viajar al extranjero

Se educado y respeta las leyes

Lleva una cámara para recordar tu experiencia

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.