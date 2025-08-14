FBI devuelve a México manuscrito de Hernán Cortés desaparecido desde los años 80

El pasado miércoles 13 de agosto, el FBI devolvió a México un manuscrito firmado por Hernán Cortés el 20 de febrero de 1527 y que el país había declarado como robado.

Este documento histórico, que estuvo desaparecido durante más de tres décadas, ofrece una visión detallada de las expediciones españolas en el territorio que eventualmente se convertiría en la Nueva España.

¿Por qué el manuscrito de Hernán Cortés estaba en manos del FBI?

El manuscrito fue robado entre 1985 y 1993 del Archivo General de la Nación de México , su desaparición fue detectada en 1993 durante un proceso de microfilmación de documentos históricos.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el FBI, en colaboración con el Departamento de Policía de Nueva York, el Departamento de Justicia de EUA y el gobierno mexicano, localizó el documento en Estados Unidos.

Dado que el manuscrito había cambiado de manos múltiples veces, no se presentaron cargos legales contra ninguna persona.

Esta es la segunda vez que el FBI ha devuelto un documento de Cortés a México; en 2023, se recuperó otra carta del siglo XVI relacionada con la compra de azúcar rosado.

¿Por qué el manuscrito de Hernán Cortés es de valía para México?

El documento es considerado una propiedad cultural protegida bajo la ley internacional y representa un momento valioso de la historia mexicana.

De acuerdo a lo que se conoce, el manuscrito describe pagos en “pesos de oro” para financiar la preparación de expediciones hacia las “tierras de las especias”, regiones de Asia Oriental y Sudoriental que los exploradores europeos buscaban alcanzar por una ruta más directa; sin embargo, en lugar de llegar a Asia, estos viajes llevaron al descubrimiento del continente americano.

El legado de Cortés en la Nueva España

Hernán Cortés, quien llegó a las costas del actual México en 1519, desempeñó un papel crucial en la caída del imperio azteca y en la expansión del dominio español en América.

Como se mencionó, el manuscrito devuelto ofrece una visión única de la logística y planificación de las expediciones que llevaron a la consolidación de la Nueva España bajo el mando de Cortés, un territorio que abarcaba desde el actual México hasta partes de los Estados Unidos, América Central y el Caribe.

