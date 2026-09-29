Tener una tarjeta de crédito no solamente significa disponer de una línea para realizar compras, pero sabías que dependiendo de tu banco, el tipo de plástico y las condiciones del contrato, pueden existir seguros y protecciones que muchos desconocemos; en adn NOTICIAS te informamos al respecto.

La CONDUSEF explica que algunos de estos beneficios pueden estar incluidos dentro de la anualidad de la tarjeta o formar parte de cargos periódicos, aunque las coberturas y requisitos cambias según cada producto.

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Seguros de tu tarjeta: ¿Qué pasa si compras algo y después ocurre un problema?

Entre los más comunes se encuentran: Seguro por fallecimiento: Puede cubrir el saldo deudor del titular.

Protección contra robo, extravío o clonación: Destinada a cubrir determinados usos fraudulentos de la tarjeta conforme a las condiciones establecidas.

Otro beneficio que puede aparecer en algunas tarjetas es el seguro de compra protegida; esta cobertura puede proteger determinados artículos adquiridos con el plástico frente a situaciones como robo o daños, dependiendo de la póliza, los límites y el periodo de cobertura.

También existen seguros de accidentes en viajes y protección por pérdida o demora de equipaje, generalmente condicionados a que los boletos de viaje hayan sido pagados con la tarjeta.

Un quinto beneficio que algunas tarjetas ofrecen es la protección contra robo o asalto en cajeros automáticos, aunque nuevamente, esto depende de las condiciones específicas que apliquen.

¿Cómo saber si tu tarjeta tiene estos seguros?

La recomendación es revisar el contrato, la póliza y los beneficios vigentes de tu tarjeta o preguntar directamente al banco. No todas las tarjetas ofrecen las mismas coberturas, y pueden existir exclusiones, límites y plazos para presentar una reclamación; ¿sabías que tu tarjeta podría incluir este tipo de protecciones?

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