¿El dólar se desploma? Así el tipo de cambio y precio del Bitcoin hoy en México

El dólar estadounidense volvió a perder terreno frente al peso mexicano durante este miércoles 19 de agosto de 2026, una jornada marcada por la debilidad internacional del billete verde; así el tipo de cambio y precio del Bitcoin hoy en México.

En el mercado cambiario, el dólar llegó a cotizar alrededor de los 16.96 pesos, mientras que durante la madrugada alcanzó niveles ceranos a los $17.07 pesos. Con esto, el peso mexicano registra uno de sus mejores niveles desde el mes de junio de 2024.

La caída del dólar también se ha reflejado en el acumulado del año, análisis del mercado estiman que el billete verde registra un descenso cercano al 5.7% frente al peso mexicano en lo que va de este 2026.

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Precio del dólar hoy 19 de agosto de 2026 en Banco Azteca

El precio del dólar hoy en Banco Azteca se encuentra en los $15.65 pesos a la compra y en $17.69 pesos a la venta.

Precio del dólar hoy en Banco Azteca El tipo de cambio que necesitas está en Banco Azteca (Banco Azteca)

¿Por qué baja el dólar en México?

Uno de los factores que presiona a la moneda estadounidense es el debilitamiento de los rendimientos de bonos norteamericanos, desués de que el Departamento del Tesoso anunciara una ampliación de sus recompras de deuda a largo plazo.

El movimiento favorece a la modena mexicana, aunque el tipo de cambio puede modificarse durante lo que resta de le jornada dependiendo de las condiciones de los mercados internacionales.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy en México?

El Bitcoin hoy también representa una jornada de fuertes movimientos durante este miércoles, la criptomoneda llegó a superar los 68 mil dólares, con un avance superior al 6%, además de niveles ceranos a máximos de tres meses.

En pesos mexicanos, esto coloca el valor del Bitcoin po encimas de los 1.1 millones de pesos; aunque su cotización cambia constantemente debido a la volatilidad del mercado.

Así, mientras el dólar pierde fuerza frete al peso, Bitcoin vuleve a ganar impulso; y tú: ¿compras dólares o cambias tu dinero en criptomonedas?

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