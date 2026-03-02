La moneda antigua de 5 mil pesos que vale hasta $40.000 y todos están buscando en México

En los últimos años, algunas monedas mexicanas antiguas han despertado el interés de coleccionistas y vendedores en línea. Una de las más comentadas es la moneda de 5 mil pesos emitida en 1988, una pieza que en ciertos anuncios llega a ofrecerse hasta en $40.000 pesos, dependiendo de su estado y características.

Se trata de una moneda perteneciente a la llamada Familia A, acuñada antes del cambio monetario que eliminó tres ceros a la moneda nacional en 1993. Aunque su valor facial quedó obsoleto tras la reforma, hoy es una pieza buscada en el mercado numismático.

¿Qué representa la moneda de 5 mil pesos de 1988?

Según lo emitido por el sitio especializado Numista, esta moneda fue emitida para conmemorar el 50 aniversario de la Expropiación Petrolera (1938–1988).

En su diseño aparece la representación de la Fuente de Petróleo, junto con la denominación “5000 pesos” y las fechas conmemorativas. En su anverso se puede ver el Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

La pieza forma parte de las emisiones conmemorativas mexicanas de finales de los años ochenta y tiene relevancia histórica por el evento que celebra.

¿Realmente vale 40,000 pesos?

El valor real de esta moneda depende de varios factores. En plataformas de compraventa es común encontrar publicaciones con precios elevados; sin embargo, eso no significa que todas las piezas se vendan en esas cantidades.

En el mercado de colección influyen aspectos como:

Estado de conservación (sin rayaduras ni desgaste)

Certificación profesional

Errores de acuñación

Demanda entre coleccionistas

La mayoría de ejemplares en circulación común no alcanza cifras tan altas, pero piezas en condiciones excepcionales o con características especiales pueden incrementar su precio considerablemente.

¿Sigue teniendo valor como moneda?

Tras la reforma monetaria de 1993, el peso mexicano eliminó tres ceros, por lo que los antiguos 5,000 pesos pasaron a equivaler a 5 nuevos pesos. Actualmente, estas monedas ya no circulan como medio de pago, pero conservan valor en el ámbito de la numismática.

Para quienes creen tener una de estas piezas, lo recomendable es consultar con un especialista o revisar catálogos reconocidos antes de asumir que su valor es elevado.

