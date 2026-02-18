Por qué la caída del precio del Bitcoin es una excelente noticia si quieres comprar ahora

En las últimas semanas, el precio del Bitcoin pasó de moverse cerca de los $95,000 dólares a rondar los 67,000 dólares durante la jornada de este miércoles 18 de febrero. El ajuste vuelve a colocar a las criptomonedas en el centro de la conversación entre inversionistas minoristas e institucionales. Con una caída cercana al 30% surge una pregunta inevitable. ¿Puede ser un buen momento para comprar?

📉 BITCOIN VA CAMINO DE ROMPER SU MAYOR RACHA DE PÉRDIDAS EN 7 AÑOS



Las ventas simplemente no se detienen.



Febrero ya ha bajado un 13%.



Si cierra en rojo, Bitcoin registrará 5 meses en rojo consecutivos, la racha MÁS LARGA desde 2018.



La caída total ya se sitúa cerca del -40%… pic.twitter.com/jzqBZOqoZZ — Healthy Pockets (@healthy_pockets) February 16, 2026

Precio del Bitcoin hoy: ¿Por qué cayó y qué pasa con las criptomonedas?

Para quien sigue a las criptomonedas, una corrección de este tamaño suele tener dos lecturas simultáneas. Una lectura es de riesgo porque confirma volatilidad. Otra lectura es de oportunidad porque reduce el costo de entrada.

Si estás interesado en comprar como mecanismo de inversión, esta caída puede ser una excelente noticia, siempre y cuando tu plan contemple que Bitcoin puede seguir bajando antes de rebotar y que el horizonte sea de mediano o largo plazo.

El punto que muchos ponen sobre la mesa es el máximo histórico. Según el mismo registro, el All Time High de Bitcoin llegó a ser de $126,000 dólares y fue marcado en octubre de 2025. Si la cotización eventualmente recuperara esa zona, el potencial de ganancia desde niveles cercanos a $67,000 dólares sería de alrededor de 47% al comparar en estos momentos a $67,000 dólares.

¿Conviene comprar Bitcoin tras la caída del precio?

Que exista un potencial recuperación del precio del Bitcoin no significa que sea automático ni garantizado, pero sí ayuda a entender por qué en las caídas aparecen compradores que ven una ventana de entrada. En la práctica, muchos inversionistas evalúan compras escalonadas. Entran en varias partes para reducir el riesgo de atinarle a un solo precio, especialmente cuando el mercado viene de un tramo descendente tan marcado.

Si tu interés es comprar Bitcoin hoy, la pregunta clave no es solo si está barato. La pregunta es si puedes soportar la volatilidad. Si bien históricamente el Bitcoin ha experimentado este tipo de alzas y caídas abruptas, esto no significa necesariamente que en e corto plazo se vaya a dar una recuperación.

Si tu plan es comprar, la clave es entrar con disciplina y con una lógica clara, por ejemplo compras en varias partes, un monto que no afecte tu presupuesto y un horizonte realista. Si el mercado recupera el terreno y vuelve a acercarse a su máximo histórico de octubre de 2025, el potencial de ganancia desde niveles actuales puede ser relevante, pero el camino rara vez es en línea recta.