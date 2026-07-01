¡Confirmado! Cotsco anuncia el cierre TOTAL de sus sucursales por esta razón

Costco confirmó que todas sus sucursales permanecerán cerradas durante la próxima jornada del sábado 4 de julio de 2026, una medida que forma parte de su política de respetar los principales días festivos del calendario de Estados Unidos.

¿Cuándo es el cierre de Cotsco? La cadena de almacenes informó que no ofrecerá servicio en ninguna de sus tiendas durante esa fecha, por lo que los clientes deberán adelantar sus compras o acudir a otros establecimientos si necesitan artículos de último momento para sus reuniones familiares, parrilladas o celebraciones.

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¿Por qué Costco cerrará tiendas el 4 de julio?

El cierre se debe a la conmemoración del Día de la Independencia de Estados Unidos, una de las celebraciones más importantes de la “unión americana”, en la que millones de personas participan en desfiles, reuniones familiares, espectáculos de fuegos artificiales y comidas en el asador.

De acuerdo con el calendario oficial de Cotsco Estados Unidos, las tiendas reanudarán operaciones el domingo 5 de julio, retomando su horario habitual. De hecho, la recomendación para los socios es anticipar sus compras, especialmente de alimentos, bebidas, carbón, hielo y otros productos que suelen tener una alta demanda durante este fin de semana festivo.

¿Qué días permanecerá cerrado Costco durante 2026?

En Estados Unidos, Costco mantiene una política de cerrar sus sucursales siete veces al año con motivo de algunos de los principales días festivos en Estados Unidos; además del 4 de julio, la cadena permanecerá cerrada en las siguientes fechas:

New Year’s Day (Año Nuevo)

(Año Nuevo) Easter Sunday (Domingo de Pascua)

(Domingo de Pascua) Memorial Day (Día de los Caídos)

(Día de los Caídos) Labor Day ( Día del Trabajo ): 7 de septiembre de 2026

): 7 de septiembre de 2026 Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day): 26 de noviembre de 2026

Navidad: 25 de diciembre de 2026.

Cabe decir que estas fechas forman parte del calendario oficial de cierres publicado por la empresa para sus operaciones en territorio estadounidense.

Con millones de personas preparándose para celebrar el 4 de julio, Costco recomienda planificar las compras con anticipación para evitar contratiempos, ya que no habrá servicio durante toda la jornada.

Si tienes prevista una reunión familiar o una parrillada para celebrar el Día de la Independencia 2026, hacer tus compras antes del viernes podría evitarte largas filas o la falta de productos de alta demanda.

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