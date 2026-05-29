Las tarjetas de Mifel se fortalecen y evolucionan en el Hot Sale 2026

El comercio electrónico en México vive uno de sus momentos más importantes del 2026 con una nueva edición del Hot Sale, la iniciativa impulsada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). En este marco digital, Banca Mifel anunció su participación estratégica, sumándose al evento como parte de un relanzamiento integral de su portafolio de tarjetas de crédito.

Para la institución financiera mexicana, de más de 30 años en el mercado, este evento representa la plataforma ideal para acelerar el posicionamiento de sus nuevas propuestas de valor y acompañar las dinámicas de consumo actuales.

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Este Hot Sale, tu Tarjeta de Crédito Mifel también te recompensa por eso que ya tenías en mente. #Mifel #HotSale #TDC pic.twitter.com/KTbReVgVCy — Banca Mifel (@BancaMifel) May 28, 2026

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Los nuevos beneficios de las tarjetas Mifel para este Hot Sale

La renovación del portafolio de Mifel llega con una nueva y renovada oferta que busca fortalecer la experiencia de sus clientes a través de beneficios especializados según el perfil y estilo de vida. Si estás planeando realizar compras estratégicas en este evento digital, estas son las principales novedades que incorpora la institución:

Anualidad cero: Esquemas que ofrecen un primer año sin costo y exención de anualidad de acuerdo al uso de la tarjeta

Bonos de bienvenida: Incentivos directos para los nuevos clientes que activen y usen sus tarjetas

Facilidades de pago: Promociones exclusivas con meses sin intereses (MSI)

Segmentación especializada: Soluciones enfocadas en consumo cotidiano, viajes, experiencias premium, programas de millas y recompensas avanzadas

Innovación y digitalización en el mercado financiero

Más allá de las promociones inmediatas, Mifel apuesta por este evento como un espacio para impulsar la digitalización y promover el uso responsable del crédito en el país. Esta estrategia se alinea con los pasos recientes de la banca en materia de innovación, como el lanzamiento de su Cuenta Digital con tasa de rendimiento del 10% anual, y sus credenciales de sostenibilidad ratificadas a inicios de 2025.

Mifel cuenta con casi 100 sucursales y más de 11 mil puntos de retiro sin costo gracias a la alianza Multired, la firma busca consolidar una presencia cada vez más relevante dentro del ecosistema financiero y digital de México.

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