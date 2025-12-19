Banxico aplica último recorte y deja la tasa de interés en 7%

La Junta de Gobierno del Banco de México ( Banxico ) aplicó el último recorte de 2025 para ubicar la tasa de interés en 7% y así abrir la posibilidad de pausar sus movimientos y vigilar factores que pudieran generar presiones inflacionarias.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Banxico aplica último recorte de 2025

Este recorte de Banxico es una postura cautelosa ante el arranque de un año retador por el alza en el IEPS a ciertos productos y la aplicación de aranceles a importaciones de países sin acuerdo comercial con México.

Se acordó continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia ante el panorama actual inflacionario y el grado de restricción monetaria implementado.

Aunque Banxico modificó al alza los pronósticos de inflación general y subyacente a corto plazo mantuvo su previsión de que converja a la meta de 3% en el tercer trimestre de 2026. Ajustó al alza sus pronósticos para la inflación general a un 3.7% desde un 3.5% precio y la subyacente a un 4.3% con un 4.1% previo.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por mayoría disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 7.00% con efectos a partir del 19 de diciembre de 2025. Consulta el comunicado en: https://t.co/zCkIlko93t pic.twitter.com/OnJMakiR4t — Banco de México (@Banxico) December 18, 2025

¿Qué es la tasa de interés y cómo afecta?

La tasa de interés es el precio del dinero, el porcentaje que se recibe o paga por usar el dinero y los bancos miden el costo de esta materia primera en referencia para otorgar créditos y captar recursos, tienden a aumentar sus tasas de interés al mercado, pues es más caro obtenerlo.

Esto afecta a empresas y personas pues al ser más caro obtener un crédito el consumo de ciertos productos se limita y esto impacta el capital de trabajo y en caso de recurrir al préstamo podría encarecer los costos financieros y los precios de sus productos y servicios.

Economía mexicana

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.