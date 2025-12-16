Citi confirma venta del 25% de Banamex; Fernando Chico Pardo asume la presidencia del Consejo

Citi anunció el cierre de la venta del 25% de su participación en Grupo Financiero Banamex a una empresa propiedad del empresario Fernando Chico Pardo.

Con esta operación, efectiva desde el lunes 15 de diciembre, Chico Pardo asumió de inmediato la Presidencia del Consejo de Administración de la institución financiera, de acuerdo con un comunicado del grupo estadounidense.

La transacción había sido adelantada desde septiembre pasado y forma parte del proceso de desinversión que Citi inició en México en 2022, cuando decidió vender Banamex como parte de su reconfiguración global de negocios.

🚨#AlertaADN



Citi cerró con éxito la venta del 25% de participación accionaria de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo pic.twitter.com/F5x1tKR5tx — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 15, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Citi asegura que Banamex queda en manos de mexicanos

Por medio de un comunicado , Jane Fraser, presidenta de Citi, destacó que el cierre de esta venta representa un paso clave para cumplir la prioridad estratégica de salir de Banamex.

Subrayó que la institución queda en manos de uno de los inversionistas mexicanos más reconocidos, al tiempo que Citi podrá concentrarse en fortalecer su negocio institucional en el país.

“Esta operación nos permite redoblar nuestro compromiso con el negocio institucional en México, invirtiendo en plataformas, talento y relaciones para consolidar nuestro liderazgo y generar crecimiento sostenido”, señaló Fraser.

Banamex confirmó la conclusión del acuerdo y precisó que Manuel Romo continuará como director general tanto del Grupo Financiero como del banco, garantizando continuidad operativa en esta nueva etapa.

Especialista desglosa el impacto de la venta de Banamex a Fernando Chico Pardo

Detalles de la venta de Banamex

El acuerdo contempló la compra de alrededor de 520 millones de acciones ordinarias de Banamex por parte de Fernando Chico Pardo . El precio se fijó a 0.80 veces su valor en libros, conforme a criterios contables mexicanos vigentes a la fecha de cierre.

Esto implicó una valuación tangible de 0.95 veces, lo que derivó en una contraprestación total estimada en 42 mil millones de pesos, equivalentes a unos 2.3 mil millones de dólares. Con ello, Chico Pardo se convierte en el mayor accionista individual privado de Banamex.

El empresario calificó el proyecto como un compromiso personal y financiero de largo plazo, además expresó su orgullo por liderarlo junto con sus hijos.

¿Qué pasará con el 75% restante de las acciones del banco?

Citi informó que el futuro del 75% restante de Banamex dependerá de diversos factores, entre ellos las condiciones del mercado y las autorizaciones regulatorias.

La institución mantiene la opción de realizar una Oferta Pública Inicial (OPI), aunque sin un calendario definido.

De Veracruz para el mundo, esta es la historia de más de 100 años del banco Banamex Banamex ha pasado de ser un banco regional a convertirse en una institución financiera con casi 130 años de historia y de las más emblemáticas de todo el país. 12 mayo, 2023

¿Quién es Fernando Chico Pardo?

Fernando Chico Pardo es un empresario mexicano con amplia trayectoria financiera. Es presidente del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y fundador del fondo de inversión Promecap.

Inició su carrera en Wall Street, fundó Acciones y Asesoría Bursátil en 1982 y, posteriormente, fue parte de Inbursa, además de ocupar cargos relevantes en grupos como Carso, Condumex y Posadas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.