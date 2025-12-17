World Finance Innovation Awards reconoce por segundo año consecutivo a Banco Azteca

Por segundo año consecutivo Banco Azteca fue reconocido como “el Banco más innovador” en los World Finance Innovation Awards de este 2025, esto gracias a la tecnología que funge como uno de los pilares de la banca, así como de la aplicación que destaca por sus candados de seguridad.

Y es que a lo largo de los últimos 23 años, Banco Azteca ha ido construyendo un modelo central de negocio para simplificar y acceso financiero a más de 20 millones de usuarios de la empresa a nivel nacional.

La verdadera innovación no se define solo por tecnología, sino por la capacidad de crear ecosistemas digitales y humanos que integren a millones al sistema financiero.



Por segundo año consecutivo, fuimos reconocidos como el Banco más innovador en los World Finance Innovation… pic.twitter.com/iFthJ1UnvD — Banco Azteca (@BancoAzteca) December 11, 2025

¿Por qué reconocieron a Banco Azteca como el más innovador?

Fue en este 2025 que el banco de Grupo de Salinas reforzó las capacidades de la Inteligencia Artificial (IA) de la banca, así como por la automatización, detección de fraudes y diseño controlado que tiene cada uno de los usuarios.

Banco Azteca destacó que fueron la primera institución financiera de este tipo en contar con biométricos como medida de identificación, lo cual les valió para ser considerados como algunos de los más innovadores e importantes en el país.

Tecnología, pilar en los beneficios para los usuarios

Por otro lado, se destacó a este banco gracias al desarrollo de herramientas que se adaptan a las necesidades de quienes viven retirados de alguna sucursal o cajero automático, esto gracias a que ya no dependen de contar con efectivo para realizar compras y demás.

Vale la pena mencionar que se destacó que al cierre del tercer trimestre del año, el banco registró más de 240 mil millones de pesos en captación, lo cual eleva la confianza digital de las y los millones de usuarios en el país.

App de Banco Azteca destaca como una de las más seguras

Vale la pena señalar que también la aplicación de Banco Azteca fue valorada como una de las más seguras a nivel nacional, esto gracias a la detección de fraudes, los candados de seguridad y contacto directo con los asesores.

Por otro lado, se destacó que se simplificaron las plataformas para hacerlas más claras y amigables con el usuario, esto con el uso de botones visibles, instrucciones simples, verificación forzada, así como procesos guiados.

Banco de México recortó previsión de crecimiento económico

