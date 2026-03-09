Notas
IRS alerta sobre cuáles son los métodos de estafas más comunes en 2026
El IRS publicó su lista anual “Dirty Dozen” con las estafas más peligrosas durante la temporada de declaración de impuestos 2026. ¿Ya la conoces?
Nueva estafa en las terrazas del Zócalo CDMX; ahora cobran por “vista turística”
Un usuario de redes sociales denunció que tras el alto a los cobros obligatorios de propinas, ahora las terrazas del Zócalo CDMX cobran por “vista turísticas”.
Cuidado con estas 3 estafas al hacer trámites del DMV
Las autoridades de distintos estados han advertido que personas ocasionan fraudes al hacerse pasar por agentes del DMV para exigir sumas de dinero
Estafa del QR falso; así es como vacían cuentas bancarias y datos del celular
Autoridades advierten por estafas QR en redes y espacios públicos; usan páginas clonadas y malware para robar tarjetas, contraseñas y controlar tu celular.
¿Dinero por dar "likes"? Razones para sospechar si recibes este mensaje y no caer en una estafa
De un simple “like” a perder tus ahorros: las autoridades alertan sobre el esquema de inversión falso que está afectando a miles de usuarios en México.
Así es la estafa de mudanzas falsas; cobran y desaparecen pertenencias
Los delincuentes están implementando una nueva forma de robar en CDMX, Edomex y Puebla con la estafa de mudanzas falsas engañan a sus víctimas.
Nueva estafa de la multa pendiente en CDMX: los 3 trucos para identificar si te están engañando
Los especialistas alertaron en CDMX por mensajes de texto que notifican sobre multas de tránsito pendientes, pero que en realidad son una estafa.
¡No lo abras! Si recibes este correo de una plataforma de streaming es una estafa
Ciberdelincuentes presionan a sus víctimas con supuestos pagos pendientes o la suspensión de la cuenta para robarles datos personales y bancarios.
Escanear el menú podría vaciar tu cuenta, advierte experto: Así funciona la nueva estafa digital con código QR
Las estafas con códigos QR crecen en restaurantes y negocios. Un experto en ciberseguridad explica cómo detectarlas para proteger tu dinero y datos personales.
¡Cuidado con tu basura! Así opera la estafa del ‘paquete fantasma’ que usan para robar casas
Estafadores llegan a tu casa con paquetes falsos; así puedes protegerte de este nuevo tipo de robo.