IRS alerta sobre cuáles son los métodos de estafas más comunes en 2026

Cada año, cuando llega la temporada de declaración de impuestos, los estafadores también se ponen a trabajar. El IRS publicó su lista anual conocida como " Dirty Dozen ", que reúne las doce estafas fiscales más peligrosas para los contribuyentes este 2026. Ignorarlas puede costarle caro a cualquiera.

Las estafas de impuestos que el IRS detectó como más peligrosas en 2026

El primer gran grupo de amenazas tiene que ver con la suplantación de identidad digital. Los delincuentes envían correos electrónicos, mensajes de texto y mensajes directos en redes sociales que aparentan ser del IRS, usando lenguaje alarmante y códigos QR que llevan a sitios web falsos para robar información personal o bancaria. Según el IRS, durante el año fiscal 2025 se reportaron más de 600 suplantadores del organismo solo en redes sociales. Si recibes un mensaje así, no hagas clic en ningún enlace; repórtalo directamente a phishing@irs.gov.

Las llamadas telefónicas fraudulentas también evolucionaron. Ahora usan inteligencia artificial para imitar voces, falsificar el identificador de llamadas y dejar mensajes pregrabados amenazantes. El IRS es claro: la agencia generalmente contacta primero a los contribuyentes por correo postal, nunca exige pagos inmediatos por teléfono ni amenaza con arresto. Colgar de inmediato es la mejor respuesta ante este tipo de llamadas.

Las redes sociales se han convertido en otro campo de batalla. Circulan consejos virales que prometen "hacks" fiscales que, en realidad, llevan a los contribuyentes a presentar declaraciones con información falsa o a reclamar créditos para los que no califican. El resultado puede ser una auditoría, multas o incluso cargos criminales. El IRS advierte que quien presente declaraciones fraudulentas a sabiendas puede enfrentar sanciones civiles y penales significativas.

Una novedad en la lista de 2026 es el abuso del Formulario 2439, que permite a accionistas de ciertos fondos de inversión o fideicomisos de bienes raíces reclamar un crédito reembolsable por impuestos pagados sobre ganancias de capital no distribuidas. Los estafadores están fabricando o exagerando estas reclamaciones, incluso vinculándolas falsamente a organizaciones reales y reconocidas. El IRS está revisando de cerca estos casos.

Estafas de impuestos que atacan tanto a contribuyentes como a profesionales fiscales

Los "ghost preparers" o preparadores fantasma son una trampa especialmente peligrosa. Se trata de personas que preparan tu declaración pero se niegan a firmarla o a incluir su número PTIN (Preparer Tax Identification Number), que es el identificador obligatorio de todo preparador registrado. El problema es que, si hay errores o fraudes en esa declaración, el contribuyente es quien asume la responsabilidad legal ante el IRS. Nunca firmes una declaración en blanco ni incompleta.

Los esquemas de retención exagerada también están en auge. Algunos promotores alientan a los contribuyentes a inflar artificialmente las retenciones reportadas, usando formularios incorrectos para fabricar un reembolso mayor. El IRS puede retener el procesamiento mientras verifica esos datos con registros de terceros, lo que resulta en demoras, penalizaciones y posibles acciones de cumplimiento. Esto aplica a múltiples variantes que involucran formularios como W-2, 1099-R y 1099-NEC, entre otros.

Los profesionales fiscales tampoco están a salvo. Los ataques de "spear-phishing" dirigidos a contadores y preparadores de impuestos consisten en correos que simulan ser de nuevos clientes o solicitudes de documentos, pero que en realidad instalan malware o roban datos de clientes. El IRS y su alianza de seguridad "Security Summit" piden a los preparadores reforzar sus protocolos y verificar siempre la identidad de quien solicita información sensible.

Finalmente, los llamados "OIC mills" o molinos de Oferta en Compromiso siguen engañando a contribuyentes con deudas fiscales. Estas empresas prometen reducir dramáticamente lo que debes al IRS, cobran honorarios elevados y con frecuencia representan a personas que ni siquiera califican para el programa. El IRS ofrece herramientas gratuitas en su sitio web para verificar si realmente calificas, antes de gastar un solo dólar en un intermediario que puede no cumplir lo que promete.

Si este año todavía no has presentado tu declaración, la mejor defensa es actuar con cautela y apoyarte en fuentes confiables. Antes de seguir cualquier consejo fiscal que veas en redes sociales o de contratar a alguien que te prometa reembolsos extraordinarios, verifica en IRS.gov o consulta a un profesional registrado. El IRS también habilitó una nueva herramienta en IRS.gov/SubmitATip para reportar de manera confidencial cualquier actividad sospechosa desde tu teléfono o computadora.