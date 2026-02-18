Estafa del QR falso; así es como vacían cuentas bancarias y datos del celular

La Policía Cibernética y la Condusef emitieron alertas en México ante el aumento de estafas con QR, una modalidad conocida como “quishing” que combina códigos QR con técnicas de phishing. El fraude se detectó en redes sociales, mensajes móviles y espacios públicos, donde delincuentes colocan códigos alterados para redirigir a víctimas a sitios falsos.

Las autoridades explican que el problema creció por el uso masivo de pagos digitales y menús electrónicos. Muchas personas escanean sin verificar la dirección web, lo que facilita el robo de datos bancarios y personales en segundos.

¿Cómo funcionan las estafas con QR?

Los delincuentes crean códigos que aparentan pertenecer a bancos, tiendas o apps de pago. Al escanearlos, la víctima entra a páginas clonadas que imitan portales oficiales.

En esos sitios solicitan número de tarjeta, CVV, contraseñas o tokens. Con esa información realizan transferencias y compras. En algunos casos instalan malware para extraer datos del celular.

¿Dónde circulan los códigos falsos?

Las estafas con QR aparecen en WhatsApp, Telegram, SMS y publicaciones con premios falsos. También se detectan en restaurantes, parquímetros y carteles.

Expertos advierten que los criminales pegan etiquetas sobre códigos legítimos. Buscan generar urgencia para evitar que la víctima revise el enlace.

¿Cómo evitar caer en el fraude?

Autoridades recomiendan verificar la URL antes de ingresar datos. El dominio debe coincidir con el sitio oficial.

También sugieren usar apps bancarias oficiales y mantener el antivirus actualizado. Si el código luce alterado o sospechoso, lo mejor es no escanear.

¿Qué hacer si ya fuiste víctima?

Actúa lo más rápido posible para minimizar daños:



Contacta inmediatamente a tu banco (por teléfono oficial o app) para bloquear tarjetas y cuentas

para bloquear tarjetas y cuentas Cambia todas tus contraseñas importantes, especialmente las bancarias y de correo

Revisa movimientos en tus cuentas y reporta cualquier cargo sospechoso

Denuncia el caso a la Policía Cibernética (a través de su sitio o redes) y a la Condusef

y a la Condusef Si hubo pérdida económica, presenta una denuncia formal ante el Ministerio Público

La denuncia ante Policía Cibernética y Condusef permite rastrear operaciones. Reportar rápido puede frenar cargos y facilitar la recuperación del dinero.

