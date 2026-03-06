Cuidado con estas 3 estafas al hacer trámites del DMV

Cada año, conductores en Estados Unidos son víctimas de estafas relacionadas con trámites del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) . Los delincuentes aprovechan la urgencia de renovar licencias, pagar multas o registrar vehículos para engañar y cometer fraudes contra los usuarios.

Conocer las tres formas de fraude más comunes vinculadas al DMV puede ayudar a evitar pérdidas económicas y proteger tu información personal.

Sitios web falsos que imitan las páginas oficiales del DMV

Una de las estafas más reportadas consiste en sitios web que aparentan ser portales oficiales del DMV. Estas páginas suelen copiar el diseño, logotipos y colores de los sitios gubernamentales para generar confianza entre los usuarios.

Una vez dentro, se solicita a las personas información personal y datos financieros, como número de licencia de conducir, dirección, fecha de nacimiento o información de tarjeta de crédito. En algunos casos, los estafadores también cobran supuestas tarifas por completar trámites.

Las autoridades recomiendan verificar siempre que el portal tenga dominio oficial del gobierno estatal y evitar acceder a enlaces recibidos por mensajes o correos sospechosos.

Supuestos gestores que prometen acelerar trámites del DMV

Otra modalidad de fraude involucra a personas que ofrecen gestionar supuestos trámites del DMV a cambio de dinero. Estos individuos suelen promocionar servicios para conseguir citas rápidas, renovar licencias o resolver multas pendientes.

Aunque algunos servicios de asistencia pueden ser legítimos, muchos estafadores cobran tarifas elevadas por procesos que el propio DMV permite realizar directamente, muchas veces en línea o con costos oficiales mucho menores.

Además del riesgo económico, entregar documentos personales a terceros puede derivar en robo de identidad o uso indebido de información confidencial.

Mensajes o llamadas que exigen presuntos pagos urgentes de trámites del DMV

También se han detectado estafas que utilizan mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas telefónicas que aparentan provenir del DMV.

En estos casos, los estafadores informan sobre multas pendientes, problemas con la licencia o supuestas sanciones, y presionan a las personas para que realicen un pago inmediato a través de un enlace o plataforma externa.

Las autoridades advierten que el DMV generalmente no solicita pagos ni información confidencial a través de mensajes inesperados, por lo que recomiendan confirmar cualquier aviso directamente en los canales oficiales del organismo.

