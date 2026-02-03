Nueva estafa de la multa pendiente en CDMX: los 3 trucos para identificar si te están engañando

Autoridades alertan por una nueva estafa que circula mediante mensajes falsos sobre una multa pendiente en CDMX, diseñada para robar datos personales y bancarios. El fraude promete pagos rápidos y explota la urgencia, por lo que activar 3 trucos para identificar si te estan engañando es una prioridad.

En la Ciudad de México, los fraudes digitales crecen y afectan a conductores que confían en avisos apócrifos. La práctica, conocida como smishing, suplanta portales oficiales y busca pagos inmediatos, por eso conviene verificar siempre el origen del mensaje antes de cualquier acción personal responsable.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

3 trucos para identificar si te están engañando con la multa pendiente en CDMX

El engaño usa mensajes que simulan avisos oficiales y presionan con fechas límite falsas. Identificar señales tempranas evita pérdidas económicas y protege datos, por lo que revisar remitente, enlace y redacción permite detectar intentos de fraude con mayor certeza ciudadana.

Revisar si el mensaje proviene de un número personal o no institucional

Verificar que el enlace corresponda al dominio oficial de finanzas de la CDMX

Detectar errores de ortografía o redacción inconsistente en el texto

Las autoridades capitalinas aclaran que ninguna dependencia envía cobros por SMS ni solicita pagos urgentes. Un mensaje con errores ortográficos, dominios extraños o números personales delata la estafa y debe reportarse como spam para frenar su alcance inmediato colectivo social.

Así funciona el fraude de la multa pendiente en CDMX.|Getty Images

¿Qué información buscan los estafadores?

Tras el enlace falso, los delincuentes buscan datos que permiten fraudes financieros y suplantación de identidad. El sitio imita plataformas oficiales y solicita información sensible bajo pretextos administrativos, por lo que cada dato entregado incrementa el riesgo para el usuario.

Nombre completo

Número de placa del vehículo

Datos de contacto

Información bancaria o de tarjetas de crédito

La Policía Cibernética insiste en que ninguna autoridad capitalina pide datos financieros por mensajes de texto. Ante cualquier aviso, la recomendación oficial señala ingresar solo a portales verificados y evitar compartir información personal desde enlaces sospechosos digitales públicos confiables seguros.