Nueva estafa de la multa pendiente en CDMX: los 3 trucos para identificar si te están engañando
Los especialistas alertaron en CDMX por mensajes de texto que notifican sobre multas de tránsito pendientes, pero que en realidad son una estafa.
Autoridades alertan por una nueva estafa que circula mediante mensajes falsos sobre una multa pendiente en CDMX, diseñada para robar datos personales y bancarios. El fraude promete pagos rápidos y explota la urgencia, por lo que activar 3 trucos para identificar si te estan engañando es una prioridad.
En la Ciudad de México, los fraudes digitales crecen y afectan a conductores que confían en avisos apócrifos. La práctica, conocida como smishing, suplanta portales oficiales y busca pagos inmediatos, por eso conviene verificar siempre el origen del mensaje antes de cualquier acción personal responsable.
3 trucos para identificar si te están engañando con la multa pendiente en CDMX
El engaño usa mensajes que simulan avisos oficiales y presionan con fechas límite falsas. Identificar señales tempranas evita pérdidas económicas y protege datos, por lo que revisar remitente, enlace y redacción permite detectar intentos de fraude con mayor certeza ciudadana.
- Revisar si el mensaje proviene de un número personal o no institucional
- Verificar que el enlace corresponda al dominio oficial de finanzas de la CDMX
- Detectar errores de ortografía o redacción inconsistente en el texto
Las autoridades capitalinas aclaran que ninguna dependencia envía cobros por SMS ni solicita pagos urgentes. Un mensaje con errores ortográficos, dominios extraños o números personales delata la estafa y debe reportarse como spam para frenar su alcance inmediato colectivo social.
¿Qué información buscan los estafadores?
Tras el enlace falso, los delincuentes buscan datos que permiten fraudes financieros y suplantación de identidad. El sitio imita plataformas oficiales y solicita información sensible bajo pretextos administrativos, por lo que cada dato entregado incrementa el riesgo para el usuario.
- Nombre completo
- Número de placa del vehículo
- Datos de contacto
- Información bancaria o de tarjetas de crédito
La Policía Cibernética insiste en que ninguna autoridad capitalina pide datos financieros por mensajes de texto. Ante cualquier aviso, la recomendación oficial señala ingresar solo a portales verificados y evitar compartir información personal desde enlaces sospechosos digitales públicos confiables seguros.
