¿Quién es Uriel Estrada, periodista de Azteca Noticias?

Oriundo de Guerrero, Uriel Estrada estudió Ciencias de la Comunicación y desde los 18 años es parte de la familia de TV Azteca cuando inició como practicante.

Tras ser reportero y jefe de información en su natal Guerrero, emprendió su aventura en la Ciudad de México para ser uno de los periodistas y conductores con mayor preparación en la televisión mexicana.

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🚗💸 “Cuando el gobierno se mete a jugar al empresario y el proyecto no funciona, la factura puede terminar pagándola el mexicano. Sí, nosotros con nuestros impuestos”. Uriel Estrada analiza el caso de Olinia y por qué “no queremos otro fracaso más”



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Trayectoria de Uriel Estrada en Azteca Noticias

Uriel Estrada empezó como reportero de deportes y después, a sus 23 se sumó al equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Ya dentro de FIA, cubrió la fuente de seguridad y justicia para después, continuar como conductor de Hechos Meridiano Guerrero.

Antes de llegar a la CDMX, Uriel Estrada fue jefe de información y director de noticieros en TV Azteca Guerrero.

En 2017 llegó a la capital para ser parte del equipo nacional de conductores en Fuerza Informativa Azteca y donde se ha mantenido hasta la fecha.

¿En qué programas participa Uriel Estrada?

Uriel Estrada ha tenido participación en diversos programas de TV Azteca en los que ha participado:

+Hechos Programa de Los Ruiz Lara Primera Línea Hechos AM Al Extremo

Con Los Ruiz Lara, Primera Línea y Hechos AM tiene participaciones esporádicas y se convirtió en uno de los conductores más queridos en Al Extremo.

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