¿Quién es Uriel Estrada, periodista de Azteca Noticias?

Oriundo de Guerrero, Uriel Estrada estudió Ciencias de la Comunicación y desde los 18 años es parte de la familia de TV Azteca cuando inició como practicante.
Tras ser reportero y jefe de información en su natal Guerrero, emprendió su aventura en la Ciudad de México para ser uno de los periodistas y conductores con mayor preparación en la televisión mexicana.
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Trayectoria de Uriel Estrada en Azteca Noticias
Uriel Estrada empezó como reportero de deportes y después, a sus 23 se sumó al equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA).
Ya dentro de FIA, cubrió la fuente de seguridad y justicia para después, continuar como conductor de Hechos Meridiano Guerrero.
Antes de llegar a la CDMX, Uriel Estrada fue jefe de información y director de noticieros en TV Azteca Guerrero.
En 2017 llegó a la capital para ser parte del equipo nacional de conductores en Fuerza Informativa Azteca y donde se ha mantenido hasta la fecha.
¿En qué programas participa Uriel Estrada?
Uriel Estrada ha tenido participación en diversos programas de TV Azteca en los que ha participado:
- +Hechos
- Programa de Los Ruiz Lara
- Primera Línea
- Hechos AM
- Al Extremo
Con Los Ruiz Lara, Primera Línea y Hechos AM tiene participaciones esporádicas y se convirtió en uno de los conductores más queridos en Al Extremo.
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