¿Quién es Lucy Bravo, la periodista de Azteca Noticias?

A lo largo de los años, Lucy Bravo se ha vuelto una voz y un rostro que se puede identificar plenamente con Azteca Noticias porque siempre tiene un análisis detallado de los hechos que ocurren día a día y una opinión crítica.

Se trata de una de las periodistas más preparadas de la televisión mexicana. Es egresada de la carrera de Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene una trayectoria que sustenta su nombre en los medios del país, además de experiencia en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

🗣️ El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa (@DanielNoboaOk), habla de la fragmentación en la relación entre Ecuador y México. Señala que no tolerarán que "pase una vez más, como ocurrió en el pasado, que ciertas embajadas se vuelvan refugios de criminales"



🔗 Entrevista… pic.twitter.com/p30r6SxxBF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 27, 2026

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La trayectoria de Lucy Bravo en Azteca Noticias

Su trayectoria destaca ya que ha entrevistado a personajes que mueven la agenda política nacional e internacional como Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México; o Volodimi Zelensky, presidente de Ucrania.

Aunando a cubrir las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el Foro de Doha 2019 o vivir en carne propia la Guerra entre Ucrania y Rusia. Lucy Bravo ha ido hasta el lugar de los hechos para traer de primera mano lo que ocurre en otras latitudes.

Más allá de la televisión, también la puedes leer como columnista en El Universal.

¿Dónde puedes ver a Lucy Bravo en Azteca Noticias?

Si quieres estar siempre informado y tener una visión crítica de lo que pasa en el país o en el mundo, no te pierdas a Lucy Bravo en las siguientes emisiones:

Por Azteca Uno en Hechos Meridiano , acompañada de Alejandro Villavazo, de lunes a viernes a las 14:00 horas

, acompañada de Alejandro Villavazo, de lunes a viernes a las 14:00 horas Por adn Noticias en Noticias en Red de lunes a viernes a las 20:00 horas

En Azteca Noticias también fue parte de Hechos AM hasta 2023.

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