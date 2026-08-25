Empresas de Ricardo Salinas, las que más pagan impuestos en México

A pesar de que el gobierno mantiene un discurso en contra de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, se trata del conglomerado que más impuestos paga a México.

A través del micrositio “pagamos y cumplimos”, Grupo Salinas dio a conocer las cifras que entrega año con año al fisco, destacando que en los últimos 21 años, han pagado más de 319 mil millones de pesos.

Las empresas de @RicardoBSalinas son de las que más pagan impuestos en México: más de 319 mil millones de pesos desde 2005 y más de 30 mil millones de pesos en lo que va de 2026.



Quien diga lo contrario, está mintiendo.



Acá están los hechos. Compruébalo tú mismo:… pic.twitter.com/cHAODuXmT6 — Grupo Salinas (@gruposalinas) August 25, 2026

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¿Cuáles son los años que más impuestos han pagado las empresas de Grupo Salinas?

De acuerdo con las cifras, los últimos cinco años son los que más dinero se ha entregado al Servicio de Administración Tributaria:

2022- 25 mil 461 millones

2023- 19 mil 891 millones

2024- 26 mil 528 millones

2025- 21 mil 944 millones

2026- 36 mil 616 millones

El Grupo Salinas también compartió los pagos de 2026 entregados de la siguiente forma:

Enero 11,912 Febrero 13,367 Marzo 17,843 Abril 20,928 Mayo 24,046 Junio 27,031 Julio 30,651

El conjunto de compañías también reiteró que bajo la visión de su presidente fundador, Salinas Pliego, en Grupo Salinas su propósito es crear valor para México, servir a sus clientes e impulsar la actividad económica.

Cabe señalar que las empresas cubren en total a más de 200 mil familias que forman parte del Grupo.

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