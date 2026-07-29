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Balacera nocturna en colonia Argentina deja un muerto y un lesionado
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Quieren quitarte la voz para que no los cuestiones, eso no es protección de las audiencias

Los lineamientos sobre las audiencias son un gran riesgo; el gobierno pretende taparle los ojos a los mexicanos para que no vean la realidad.

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Por: Lucy Bravo