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Balacera nocturna en colonia Argentina deja un muerto y un lesionado
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Quieren quitarte la voz para que no los cuestiones, eso no es protección de las audiencias
Los lineamientos sobre las audiencias son un gran riesgo; el gobierno pretende taparle los ojos a los mexicanos para que no vean la realidad.
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Publicado
29/07/2026
🕐
20:48
Por:
Lucy Bravo
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