La Granja VIP revolucionó los realitys convirtiéndose en un fenómeno de la televisión y las redes

La Granja VIP logró cambiar el juego de la televisión mexicana y ofrecer al espectador momentos únicos a lado de estrellas destacadas en el mundo del espectáculo. El proyecto que inició en octubre con una alta expectativa logró la meta de entrar a los corazones de los televidentes a un nivel tan alto que lo posicionó como reality número 1 más buscado en Google durante este 2025.

Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, celebró que La Granja trascendiera la pantalla y se mantuviera como tendencia de búsqueda en Google México.

El empresario mexicano agradeció a todo el equipo de TV Azteca por hacer esta meta posible, además de todas las familias mexicanas que acompañaron las aventuras de los famosos desde la comodidad de sus casas y diferentes dispositivos.

Este 2025 @lagranjavipmx se posicionó como el programa de televisión más buscado de @googlemexico.



Gracias al equipo de @Azteca y a las familias que nos acompañaron todos los días.

¿Cuál fue el alcance de La Granja VIP?

De acuerdo con datos de la Alianza para la Calidad de la Medición (ACAM), el reality show cautivó a gran cantidad de mexicanos pues tuvo 76.2 millones de televidentes, 1.89 millones de seguidores en redes, 2.72 billones de impresiones, 2.20 billones de video views, 133 millones de interacciones y durante la décima semana más de 781 millones de votos.

¿Cuándo terminó La Granja VIP?

La gran final de La Granja VIP se celebró el domingo 21 de diciembre, en una transmisión especial, después de 10 semanas de retos físicos, cuidado de animales y muchas polémicas. El programa inició el 12 de octubre cuando 16 celebridades aceptaron ser aislados para compartir su experiencia con el público.

¿Quién ganó La Granja VIP?

Alfredo Adame se coronó como el ganador de la primera edición de La Granja VIP gracias al público, quien le dio lo votos necesarios para para que pudiera imponerse ante los otros cuatro finalistas que eran La Bea, César Doroteo, Eleazar Gómez y Kim Shantal.

El conductor Adal Ramones anunció con ayuda de drones que quien había ganado la primer edición del reality era Alfredo Adame. Sin embargo, a casa no solo se llevó el reconocimiento del público y sus compañeros, sino también 2 millones de pesos.

