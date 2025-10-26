“Sí queremos pagar"; Salinas Pliego presenta documentos y cartas para resolver adeudos ante el SAT

Durante la celebración de su cumpleaños en la Arena Ciudad de México, el empresario Ricardo Salinas Pliego , presidente fundador de Grupo Salinas, aseguró que sus empresas “sí quieren pagar” lo que es justo ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Y es que el presidente y fundador de Grupo Salinas, celebró su 70º cumpleaños en un evento que reunió a más de 22 mil personas, a quienes cariñosamente denomina “sobrinos”.

Es tiempo de que todo México conozca la verdad: en #GrupoSalinas SÍ QUEREMOS PAGAR.



Hace unos minutos, durante el festejo de su cumpleaños, nuestro presidente fundador @RicardoBSalinas, dio a conocer una serie de documentos que hoy hacemos públicos.



En primer lugar, la carta… pic.twitter.com/btE6NDawCP — Grupo Salinas (@gruposalinas) October 26, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Un llamado a la acción y la unidad

Durante su discurso, Salinas Pliego instó a los mexicanos a despertar y transformar su entorno, promoviendo una “rebeldía positiva” que impulse al país hacia el progreso.

Recalcó que el cambio no depende de una sola persona, sino del esfuerzo conjunto de muchos y destacó la importancia de los valores fundamentales: la vida, la propiedad y la libertad.

La carta de Salinas Pliego a Claudia Sheinbaum

Paralelamente, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el magnate presentó una serie de documentos que, según explicó, muestran la disposición del conglomerado para resolver sus diferencias fiscales con transparencia y apegándose a los que dicta la ley.

El empresario indicó que hace más de un año envió una a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo , en la que manifestó la voluntad de su grupo empresarial para liquidar los adeudos conforme a la ley.

En esa misma comunicación, detalló, también se hizo referencia a las mesas de negociación sostenidas con la Secretaría de Gobernación (Segob) durante el sexenio pasado y donde destacó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no cumplió con lo pactado.

“A pesar de que hemos demostrado —con argumentos sólidos y evidencia incontrovertible— las inconsistencias y abusos del SAT, desde hace mucho tiempo han recaído múltiples presiones políticas y mediáticas sobre nuestros casos”, se pudo leer en la misiva.

Se estrenó La Revolución de la Libertad, serie de Ricardo Salinas Pliego [VIDEO] Ricardo Salinas estrena ‘La Revolución de la Libertad’, documental que defiende derechos individuales y promueve el pensamiento crítico en México.

“Queremos pagar lo legal y correcto”, el posicionamiento de Salinas

Como se mencionó, en la carta, Salinas Pliego expuso además el acuerdo alcanzado con el entonces procurador fiscal, Arturo Medina Padilla, el cual —según explicó— no fue cumplido por la administración anterior ni por los magistrados y ministros del Poder Judicial.

A partir de dicho acuerdo, Grupo Salinas realizó un ejercicio de actualización con cifras al cierre del mes pasado, mismo que la noche del sábado 25 de octubre se hizo público como parte de su compromiso de “pagar lo legal y correcto”.

El fundador de Elektra y TV Azteca subrayó que la intención del grupo es dejar en claro su posición frente a la opinión pública: “Es tiempo de que todo México conozca la verdad”, dijo, asegurando que no buscan evadir responsabilidades, sino que se respeten los procesos legales y se eviten cobros indebidos.

Solicitan al SAT cuantificar los créditos fiscales

En tanto, el pasado 16 de octubre, tanto Elektra como TV Azteca entregaron nuevos documentos al SAT , solicitando que se cuantifique el monto real de los créditos fiscales “conforme a derecho y sin doble cobro”, para proceder con el pago correspondiente.

Salinas Pliego también pidió poner fin al uso de su caso como distractor público y enfatizó que los cobros indebidos afectan directamente a más de 180 mil colaboradores del grupo y sus familias.

“Queremos darle vuelta a la página; es momento de definiciones y de construir un mejor futuro para México”, concluyó el empresario en su mensaje.

Celebración con espectáculo y regalos

Más allá del mensaje, la fiesta del Tío Richie incluyó música en vivo de artistas como Myst, Carlos Rivera y la Sonora Santanera, además de sorpresas, comida, bebidas y regalos gratuitos para los asistentes.

Se rifaron motocicletas y se distribuyeron camisetas personalizadas, creando un ambiente festivo y cercano con sus seguidores.

Con un vibrante "¡Viva México!”, Salinas Pliego cerró la noche reafirmando su compromiso con los valores que han guiado su trayectoria, así como su visión para un México más libre y próspero.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.