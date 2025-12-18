Conoce DEKA FIT 2026, el evento de fitness para los que se atreven

Después del éxito histórico del primer DEKA FIT en México, la comunidad deportiva ya tiene una nueva cita para demostrar que el fitness es mucho más que entrenamiento: es disciplina, constancia y una forma de vida. El 18 de abril de 2026, Expo Santa Fe volverá a ser el punto de encuentro para atletas, coaches, equipos y entusiastas del fitness funcional, en la segunda edición de DEKA FIT México 2026 .

¿Qué es DEKA FIT?

DEKA FIT es el formato oficial de competencia que mide el rendimiento real del entrenamiento funcional mediante 10 zonas diseñadas para retar a cualquier atleta, sin importar su nivel de experiencia. La prueba combina carrera y ejercicios funcionales de alto impacto: 5 km en total, divididos en bloques de 500 metros entre cada zona, en los que se ejecutan movimientos diseñados para poner a prueba la fuerza, la capacidad cardiovascular, la estabilidad, la coordinación, la potencia y la resistencia. Cada atleta enfrenta el mismo estándar de esfuerzo físico, lo que permite medir el progreso personal y compararlo con el de miles de competidores de todo el mundo.

La edición de abril representa el siguiente paso en la construcción del ecosistema DEKA en México. A través de alianzas con gimnasios, marcas deportivas, especialistas y atletas, el objetivo es impulsar una nueva cultura de preparación: entrenar con propósito, competir con estrategia y formar parte de una comunidad global que no se detiene.

Hoy, quienes ya se atrevieron saben que cruzar la línea de meta es solo el comienzo. Quienes están por hacerlo, están a un registro de descubrir su propio límite.

Como parte del compromiso de hacer crecer la comunidad, ya está disponible un precio especial Early Bird, con cupos limitados. Es la oportunidad perfecta para asegurar tu lugar y comenzar tu camino en DEKA hacia abril de 2026, con ventaja.

Además del precio Early Bird, los fanáticos de Spartan Race pueden adquirir el COMBO 2026 , el cual incluye un Spartan Race y un DEKA durante el 2026 en suelo mexicano a un precio especial, pero también, recibirán una mochila de colección y un vaso de aluminio.

El objetivo es simple: inspirar, retar y medir el progreso real. ¿Qué tanto rinde tu entrenamiento? DEKA tiene la respuesta.

DEKA FIT México 2026

18 de abril – Expo Santa Fe

Registros Early Bird disponibles por tiempo limitado

El reto continúa. ¿Estás listo para construir lo que viene?

