Sognare transforma la industria del descanso con la campaña “Gana el viaje de tus sueños”

Una campaña que cambió el rumbo de la categoría

En un sector caracterizado por la repetición de mensajes y la ausencia de innovación, Sognare logró un punto de inflexión con la campaña “Gana el viaje de tus sueños”. En apenas quince días, la marca desarrolló una estrategia integral que incluyó la creación de una canción original, una coreografía propia, producción de contenidos, activaciones en medios y presencia simultánea en televisión, radio, exteriores, tiendas, plataformas digitales y marketplaces.

Esta omnicanalidad se convirtió en un sistema vivo que permitió a Sognare conectar con el público desde distintos frentes, posicionándose como un referente cultural más allá del rubro del descanso.

Un fenómeno multiplataforma

La campaña impulsó un crecimiento excepcional durante El Buen Fin:

• Las ventas digitales aumentaron 60%.

• Los marketplaces superaron el 90% de incremento.

• En piso de venta, el crecimiento rebasó el 50%.

• Las búsquedas de “Sognare canción” alcanzaron su punto más alto en la industria del descanso.

El desempeño comercial fue acompañado por una respuesta orgánica del público: la canción se volvió un hábito, la coreografía un juego compartido y el contenido generado por usuarios multiplicó el alcance de manera exponencial.

Un equipo operando como un solo sistema

El éxito de esta campaña fue posible gracias a la sincronía de un equipo multidisciplinario. Regina Téllez coordinó los distintos frentes creativos y operativos; Raúl Hurtado mantuvo encendida la estrategia mediática; Genaro Anzures optimizó el performance digital en tiempo real; Julio Gaytán gestionó la dinámica de marketplace; Eduardo Espino aportó visión técnica y experiencia acumulada por cuatro décadas en la industria; y Andree Martínez proporcionó análisis de datos inmediatos mediante un sistema de Business Intelligence.

Al centro de esta operación estuvo Claudio Cervantes, quien aseguró coherencia narrativa, precisión táctica y consistencia emocional en cada ejecución.

Un nuevo estándar en la industria del descanso

“Gana el viaje de tus sueños” no solo se consolidó como una campaña exitosa, sino como un fenómeno que redefinió la manera de comunicar el descanso en México. Para Sognare, este proyecto marcó un antes y un después, estableciendo un nuevo camino en creatividad, ejecución y visión comercial.

