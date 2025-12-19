No hemos buscado el conflicto, sino certidumbre y legalidad: Ricardo Salinas

La mañana de este 19 de diciembre de 2025, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas emitió un comunicado a través de su cuenta de "X" en el que deja claro que tiene la plena voluntad de cerrar el turbio capítulo que se vive con la actual administración y así resolver estos asuntos de manera definitiva.

"Nuestro objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno; por nuestra parte siempre ha existido disposición para encontrar una solución. No hemos buscado el conflicto, sino certidumbre jurídica y un marco de legalidad claro que permita resolver estos asuntos y sus derivadas de manera definitiva", escribió el empresario.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Grupo Salinas en la mejor disposición

Además explicó que Grupo Salinas está en la disposición de pagar, pero afirma que existen diferencias entre lo que las autoridades pretenden y lo que genuinamente se debe pagar de impuestos.

Conversación exclusiva con Ricardo Salinas Pliego

En el comunicado, Salinas Pliego agrega que lo más prudente es esperar a enero para que se les entregue el documento con los detalles de los cálculos que sustentan el pago:

"Solo a partir de información clara, legal y verificable será posible alcanzar una solución justa, cerrar este tema de manera institucional y fortalecer el Estado de derecho que el país necesita".

En atención a lo expresado por la presidente hoy en la mañanera, considero importante precisar la postura de @gruposalinas.



Nuestro objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno; por nuestra parte siempre ha existido disposición para… — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 19, 2025

Con esto, el empresario deja claro que hay voluntad para cumplir con las obligaciones fiscales que legalmente correspondan, misma que siempre ha existido.

Todo esto se da luego de que en la mañanera de este 19 de diciembre de 2025, Antonio Martínez Dagnino, diera a conocer el fallo a favor del SAT para que emitiera una notificación a Grupo Salinas de un pago total de 51 mil millones de pesos en impuestos. Según lo también comunicado el empresario podrá solicitar un ajuste por hasta 39%, de acuerdo a la ley.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.