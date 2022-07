Nuevo tráiler de “El Señor de los Anillos: los anillos del poder”

¿Ya estás listo? Amazon reveló este jueves 14 de julio un nuevo teaser tráiler de la serie “El Señor de los Anillos: los anillos del poder"; esto es todo lo que tienes que saber sobre este próximo estreno.

Este no es el primer avance que han revelado, ya que en febrero del 2022 se dio a conocer la primera muestra de cómo sería esta serie.

¿De qué tratará El Señor de los Anillos: los anillos del poder?

Estar serie tratará sobre cómo fue que se forjaron los anillos del poder en una época en la que resurge el mal y ambientada mucho antes de los sucesos acontecidos en El Hobbit y El Señor de los Anillos; en la Segunda Edad.

Además, la primera temporada tendrá ocho episodios y se prevé que se realicen hasta 5 temporadas.

¿Cuándo se estrenará El Señor de los Anillos: los anillos del poder?

Esta serie se estrenará el próximo 2 de septiembre del 2022



¿Cuál es el elenco de El Señor de los Anillos: los anillos del poder?

Algunos de los actores y actrices que participan en “El Señor de los Anillos: los anillos del poder” son Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark e Ismael Cruz Córdova.

Aquí te dejamos el tráiler.

Este es el tráiler de “El Señor de los Anillos: los anillos del poder”

La película anime de “El Señor de los Anillos” tiene fecha de estreno

Además, también se está trabajando en la serie anime de El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim, de acuerdo con lo que se anunció en la revista Variety, verá la luz en abril del 2024.

Esta película anime llegará 70 años después del primer libro de la saga, y 13 años desde que la franquicia de El Señor de los Anillos llegó a los cines de la mano de Peter Jackson.

A diferencia de la serie, que llegará gracias a la superproducción de Amazon, la película anime estará a cargo de los estudios originales los primeros films de Jackson. Warner Bros y New Line Cinema son las productoras que ya están trabajando en una adaptación de animación japonesa que llevará el nombre de La Guerra de los Rohirrim (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim en su título original).

