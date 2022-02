La película anime de “El Señor de los Anillos” tiene fecha de estreno

El primer libro de El Señor de los Anillos conoció el mundo en 1954, y sin duda ni el mismo J.R.R. Tolkien hubiese imaginado lo que sucederá exactamente 70 años después. En 2024 se estrenará nada menos que la película anime de esta fantástica saga.

¿Cuándo se estrena la película anime de “El Señor de los Anillos”?

Mientras aún resuena el estreno del teaser de The Lord of the Rings: The Rings of Power, la serie de Amazon Prime Video, el pasado 14 de febrero se conoció la fecha de estreno de la película anime de El Señor de los Anillos.

Se trata de un proyecto cuyo nombre será El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim , y que, según se anunció en la revista Variety, verá la luz en abril del 2024.

Esta película anime, llegará 70 años después del primer libro de la saga, y 13 años desde que la franquicia de El Señor de los Anillos llegó a los cines de la mano de Peter Jackson.

A diferencia de la serie, que llegará gracias a la superproducción de Amazon, la película anime estará a cargo de los estudios originales los primeros films de Jackson. Warner Bros y New Line Cinema son las productoras que ya están trabajando en una adaptación de animación japonesa que llevará el nombre de La Guerra de los Rohirrim (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim en su título original)

¿De qué tratará la serie anime de “El Señor de los Anillos”?

En cuanto al guion del anime que prepara Warner, se supo a través de la revista Variety, que la trama ocurrirá antes de los hechos que se narran en las tres películas de El Señor de los Anillos y los eventos ocurridos en El Hobbit.

Según trascendió, en la película que verá la luz en 2024, podremos seguir las aventuras y hazañas de Helm Hammerhand, el noveno rey de Rohan. Se trata del rey que dio origen al Abismo de Helm, la fortaleza que aparece en la película de El Señor de los Anillos : Las Dos Torres, lanzada en 2002.

En cuanto al elenco de voces que interpretarán a los personajes, aún Warner no los ha anunciado. Pero si se sabe que el director será Kenji Kamiyama, conocido por su trabajo en Blade Runner: Black Lotus y Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.

Esto es todo lo que se conoce sobre el proyecto, ya que la película de El Señor de los Anillos en versión anime aún está en desarrollo, sin embargo, se liberó este 14 de febrero una imagen conceptual de cómo serán las animaciones del film.

