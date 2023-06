Spider-Man: Across the Spider-Verse es la esperada secuela de la exitosa película de animación Spider-Man: Into the Spider-Verse. Esta cinta, dirigida por Joaquim Dos Santos, expande aún más el emocionante y único universo arácnido, llevando a los espectadores a una nueva aventura llena de acción, emoción y sorpresas.

¿De qu é se trata Spider-Man: Across the Spider-Verse?

La trama se sitúa después de los eventos de la primera película, y sigue a Miles Morales, el joven Spider-Man, mientras se enfrenta a nuevos desafíos que amenazan con desestabilizar la realidad, luego de que el villano “La Mancha” que apareció por primera vez en 1984 y que amenazó con destruir a su familia.

Al intentar detenerlo Miles descubre un portal interdimensional que lo lleva a encontrarse con versiones alternativas de Spider-Man de diferentes realidades, incluyendo a Gwen Stacy, también conocida como Spider-Gwen.

Juntos, Miles y Gwen se embarcan en un viaje a través de múltiples dimensiones, donde se encontrarán con otros héroes arácnidos de diferentes realidades y deberán unirse para enfrentarse a una nueva y peligrosa amenaza. La película promete explorar las relaciones entre los personajes, ofrecer una narrativa fascinante y sumergir a los espectadores en un espectáculo visual impresionante.

¿Que opinamos de Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Con una combinación única de animación innovadora que sin duda te sorprenderá, además de la fantástica inclusión de todos las versiones posibles de Spider-Man, la cinta cuenta con un guion sólido y personajes carismáticos, Spider-Man: Across the Spider-Verse promete entretener tanto a los fanáticos de Spider-Man como a los amantes del cine en general.

¿Cuántas escenas post créditos tiene Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Y si te preguntas sobre si hay escenas post créditos en Spider-Man: Across the Spider-Verse p ara esperarte hasta el final, la respuesta es que no hay, algo inusual para el público amante de los cómics y seguidores de Marvel que están acostumbrados a tener un guiño de próximas películas, pero lo que sí se logra es capturar la esencia original de este super héroe arácnido, mientras que ofrece una experiencia cinematográfica que desafía las convenciones del género.

Así que ya lo sabes, no te pierdas esta emocionante continuación del universo de Spider-Man que estrena este fin de semana y prepárate para sumergirte en un viaje interdimensional lleno de acción y emoción que te mantendrá al borde de tu asiento y te dejará con ganas de más.

