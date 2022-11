Spider-Man: ¿Tobey Maguire y Andrew Garfield volverán? Esto sabemos

Tras su participación en Spider-Man: No Way Home, la cual dejó muchos ojos llorosos y fans encantados, los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield , podrían volver a actuar juntos, ambos con su papel de Peter Parker.

Y es que, de acuerdo con The Cosmic Circus, los dos icónicos actores podrían volver a compartir pantalla en el filme Across the Spider-Verse (Cruzando el Multiverso), secuela de “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte Uno) - Primer Vistazo CCXP

Aunque aún son rumores y la idea todavía no está concretada, la aparición de estos dos actores ya se está discutiendo. En caso de que esto no suceda existe la posibilidad de que aparezcan en Beyond the Spider-Verse, que está programada para 2024.

Según Cosmic Circus, enfocado en la industria del cómic estadunidense, mencionó que tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield, habrían sido contactados para colaborar en esta película animada.

Recordemos que en esta última película, el personaje de Miles Morales adquirió los poderes de una araña, a la par que conocía a varias versiones de él en el multiverso.

Spider-Man enfocado en el multiverso

En caso de esta colaboración, Miles Morles, Gwen y compañía volverán a estar a lado de estos dos grandes actores que han sido aclamados por su papel como Spider-Man .

Hay que señalar que ahora que esta producción Sony ya está abierta a diferentes realidades, es muy probable que estos dos actores vuelvan a estar junto, incluso se habla sobre la presencia y participación de Tom Holland, cuya vida vio desmoronarse en Spider-Man: No Way Home.





