‘Spider-Man: No Way Home’ hace historia en taquillas de México

Es oficial, Spider-Man: No Way Home, hizo historia en México y se convirtió en la película más taquillera tras vender 21 millones de entradas a un mes de su estreno en cines.

Con la venta de estas entradas, Spider-Man: No Way Home, recaudó mil 478 millones de pesos en el país, rompiendo récord en la historia del cine en México, como indicó la cuenta oficial de Twitter de Sony Pictures Mx.

Con la recaudación de este montó, Spider-Man: No Way Home superó el récord en taquillas establecido en 2019 por Avengers: Endgame, que logró recaudar mil 474 millones de pesos.

Las películas más taquilleras en México

De acuerdo a la cuenta de Twitter especializada en cine, Taquilla México, esta es la primera vez que una película que no pertenece a las producciones de Disney logra posicionarse en el número uno de ventas de tickets de México desde 2009 cuando Avatar logró encabezar la lista de las películas más taquilleras en México.

En este sentido, la lista de películas más taquilleras de México quedaría de la siguiente manera:



Spider-Man : No Way Home (1,478 millones)

(1,478 millones) Avengers: Endgame (1,474 millones)

(1,474 millones) Toy Story 4 (1,377 millones)

(1,377 millones) Avengers: Infinity War (1,144 millones)

(1,144 millones) Coco (1,132 millones)

(1,132 millones) El Rey León (997 millones)

(997 millones) Joker (855 millones)

(855 millones) The Avengers (827 millones)

(827 millones) Avengers: Age of Ultron (784 millones)

(784 millones) Furious 7 (779 millones)

Toy Story 3, The Avengers, Coco, Infinity War y Endgame en los últimos 10 años habían ostentado el título de película más taquillera de México, todas de Disney.



‘Spider-Man: No Way Home’ rompió récord de preventas en México

Previamente el CEO de Cinepolis, Alejandro Ramírez M., informó en sus redes sociales que Spider-Man: No Way Home rompió récord en taquillas de México desde antes de su estreno al convertirse en la preventa de boletos más grande en la historia de la empresa cinematográfica.

Aunque el empresario no brindó cifras exactas de venta, se estima que la película de Spider-Man: No Way Home vendió más de 450 mil boletos para su preventa en tan solo 12 horas, cifras establecidas ante el estreno de ‘Avengers: Endgame’ en México, la cual fue desbancada por el héroe arácnido de Tom Holland.

