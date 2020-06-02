VIDEO: Reciben alumnos su diploma en motos acuáticas para evitar COVID-19

Estudiantes de la escuela Somerset Island Preparatory de Cayo Hueso en Florida, realizaron su ceremonia de graduación en motos náuticas, esto con el fin de evitar contagios por el COVID-19.

Recientemente se dio a conocer una innovadora idea con la que estudiantes de esta institución recibieron su diploma por haber finalizado sus estudios de preparatoria, pues como medida para guardar la sana distancia y evitar que hubiera una gran aglomeración de personas, decidieron realizarlo en medio del mar.

“La idea de tener una graduación en jet skies un ejemplo perfecto de la mentalidad innovadora de la preparatoria Somerset Island", dijo su director, Thomas Rompella, sobre esta manera de hacer la ceremonia en medio del brote de COVID-19.

Esta celebración se llevó a cabo el pasado 27 de mayo; en fotografías que le dieron la vuelta al mundo, se pudo observar a los alumnos manejar las motos acuáticas, portando toga, birrete y el hoy imprescindible cubrebocas.

Antes de la ceremonia, los estudiantes recibieron clases para aprender a manejar las motos acuáticas.

La noticia continúa, mantenla encendida. Descarga nuestra app

lhp