La modificación a la legislación laboral pretende reforzar el respeto a los periodos de descanso

La modificación a la legislación laboral pretende reforzar el respeto a los periodos de descanso | Getty Images

Seguramente has experimentado esa situación incómoda: recibes una llamada de un número desconocido y te preguntas quién será. Aunque la tentación de marcar a ese misterioso destinatario para resolver la incertidumbre es fuerte, es importante tener cuidado, ya que podría tratarse de un intento de estafa. Afortunadamente, existen formas de averiguar a quién pertenece este número de teléfono sin exponerse.

Si te encuentras en la situación de querer descubrir quién está al otro lado del móvil, en ADN40 te explicamos cómo puedes hacerlo de manera segura.

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¿Cómo saber quién es el dueño de un número de teléfono?

Es importante tener en cuenta los riesgos relacionados con la privacidad antes de utilizar cualquier aplicación para descubrir a quién pertenece este número de teléfono que te molesta. Estas herramientas tienen acceso a datos sensibles como los contactos y los registros de llamadas. Por tanto, es importante evaluar tanto los beneficios como los posibles contras.

No obstante, estas aplicaciones proporcionan precisamente lo que necesitamos: identificar la mayoría de los números entrantes, incluso si no están en nuestra lista de contactos.

Entre las numerosas herramientas disponibles, TrueCaller destaca como una de las mejores en su campo. Esta aplicación permite identificar quién está detrás de cualquier número que te llame, lo que puede ser especialmente útil si recibes llamadas no deseadas de manera constante y tu móvil no cuenta con una aplicación integrada que filtre eficazmente el spam.

Además, muestra la identidad del remitente, ofrece opciones para filtrar y bloquear llamadas no deseadas, utiliza bases de datos actualizadas y está disponible tanto para Androidcomo para iOS.

A quién pertenece este número de teléfono

Si aún no has logrado identificar el número de teléfono que te ha llamado, otra opción es utilizar los servicios en línea de identificación. Existen numerosas plataformas disponibles para este propósito y te recomendamos comenzar con un enfoque más sencillo: realizar una búsqueda en Google.

Simplemente copia el número de teléfono que te llamó y pégalo en el buscador. Es probable que encuentres información sobre quién se encuentra detrás por experiencias previas de otros usuarios.

¿Cómo hacer para que me dejen de llamar números desconocidos?

Para evitar recibir llamadas publicitarias no deseadas, activar un filtro antispam es una excelente medida. La mayoría de los teléfonos móviles vienen equipados con esta función, la cual puede identificar y notificar sobre números potencialmente automatizados.

Por ejemplo, la aplicación de teléfono de Google es capaz de mostrar la identidad del remitente incluso si no está guardado en tu lista de contactos. Para activarlo en tu teléfono, sigue estos pasos:

Abre la aplicación de llamadas y accede a sus ajustes. Busca la opción que se refiere a ‘ID de llamante y protección contra spam’ (en dispositivos Samsung) o ‘ID de llamada y spam’ (en teléfonos Google, como Pixel, Xiaomi, OnePlus, entre otros). Activa la protección contra llamadas spam. Esto te alertará si el número entrante es sospechoso y mostrará la identidad detrás del número si corresponde a un negocio o institución reconocida. Si está disponible, activa la función de ‘Ver persona e ID de llamada’.

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