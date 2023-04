Nuevo tipo de fraude, bancos emiten alerta para proteger a sus clientes

No cabe duda de que los criminales se las ingenian para cometer sus fechorías, pues ya existe un nuevo tipo de fraude o estafa telefónica, a través de la cual les es muy fácil despojarte del dinero que está en tus cuentas bancarias, así que pon atención porque aquí te la explicamos para que no caigas en esta trampa.

Fue el propio Banco del Estado de Chile que alertó a los cuentahabientes en su país, así como en las otras naciones del mundo sobre un nuevo tipo de fraude realizado por medio de tonos de marcación DTMF (Dual Tone Milti Frecuency). Es decir que utilizan las teclas de tu dispositivo móvil para saber la contraseña.

¿En qué consiste este nuevo tipo de fraude?

La institución bancaria, que ya puso en alerta a todo el mundo al detectar este nuevo método que utilizan los delincuentes, se basa principalmente en una llamada realizada por un supuesto ejecutivo y que al marcar los números de tu clave en el teclado logra identificar cuál es tu contraseña.

Y es que, cada botón emite señales de multifrecuencia de tono dual, a través de los cuales se puede saber qué números pusiste como clave en tu celular. Posteriormente la víctima se da cuenta que ya no hay nada en su cuenta bancaria, pues ya fue despojado de todos su ahorros .

Así es como consiguen tu clave bancaria

-El supuesto ejecutivo se comunica contigo para que obtengas “cierto beneficio o producto”.

-Para ello te pide que ingreses tu clave en el teclado numérico de tu teléfono.

-El teclado crea señales de Multifreciencia de Tono Dual (DTMF).

-Cada botón crea 2 tonos, uno de un grupo de alta frecuencia y el otro de baja frecuencia.

-A través de los sonidos que producen pueden saber tu contraseña numérica.

¿Qué puedo hacer ante este tipo de fraude?

Luego de detectar este nuevo tipo de fraude, el Gobierno emitió las siguientes recomendaciones para evitar en caer en fraudes o de lo contrario, saber cómo reaccionar en caso de que accidentalmente proporcionar datos personales no te veas perjudicado.

-No entregar datos personales, bancarios o contraseñas solicitados por medios no oficiales.

-No abrir enlaces o descargar archivos de remitentes que no conozcas.

-Desconfiar siempre de mensajes con ofertas atractivas o que estén mal escritos y que inciten a realizar una acción inmediata o urgente.

-Cambiar las claves de manera periódica y mantener actualizados y protegidos sus dispositivos tecnológicos, evitando almacenar información sensible (claves, imágenes de cédula, tarjetas de coordenadas) en el celular.

-Usar siempre los canales oficiales de las distintas instituciones y en caso de ser víctima de algún delito, realizar la denuncia inmediatamente. Se puede llamar a Denuncia Seguro al 600 400 0101.

