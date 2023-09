Yendo o llendo: ¿Cómo se escribe correctamente, según la RAE?

Otro de los errores más comunes dentro de la ortografía y gramática dentro del idioma español/castellano es por un de las conjugaciones del verbo ‘ir’. Estas confusiones se deben a la fonética, ya que la pronunciación de algunas de las consonantes es muy similar entre sí, lo que provoca faltas ortográficas. La duda radica sobre la forma verbal que indica movimiento hacia algún lugar determinado: ‘yendo’ o ‘llendo'?

¿'Yendo’ o ‘llendo? Esta es la forma correcta de escribirlo

La forma correcta de escribir este verbo es ‘yendo', con ‘y’. Esta palabra es el gerundio del verbo ‘ir’, que significa desplazarse de un lugar a otro. El gerundio es una forma no personal del verbo que expresa una acción simultánea o anterior al verbo principal de la oración. Se forma añadiendo el sufijo -ndo al verbo.

Por ejemplo:

- Estoy yendo al supermercado, ¿necesitas algo?

- Mientras iba yendo al trabajo, me llamó mi jefe.

- Sigue yendo por ese camino y llegarás a la playa.

La forma ‘llendo’ no existe en el idioma español y se considera una falta de ortografía. Es posible que se produzca esta confusión porque muchos verbos terminados en -er o -ir forman el gerundio con -iendo, como comiendo, bebiendo, escribiendo, etc. Sin embargo, el verbo ‘ir’ es irregular y no sigue esta regla. La Real Academia Española (RAE) , que es la institución encargada de regular el uso del español, establece que la única forma válida es ‘yendo’, con ‘y'.

Para evitar este error, puedes recordar que el verbo ‘ir’ siempre lleva una ‘y’ en todas sus formas, excepto en la primera persona del singular del presente de indicativo (voy) y en el imperativo (ve). Así, tenemos: voy, vas, va, vamos, van; fui, fuiste, fue, fuimos, fueron; iré, irás, irá, iremos, irán; vaya, vayas, vaya, vayamos, vayan; yendo; ido; etc.

“Me voy a ir yendo": ¿Error o simple sensación de pleonasmo?

¿Es correcto el uso de me voy a ir yendo? De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), es válido usar los verbos ‘ir’ en infinitivo y gerundio subsecuentemente.

Por ejemplo, al referirnos a la “intención de irse de un lugar de manera más o menos inmediata”, según la RAE, se puede utilizar la expresión: ‘Es tarde, así que me voy a ir yendo’.

Recuerda que puedes consultar el diccionario de la RAE o algún otro recurso lingüístico si tienes alguna otra pregunta sobre la ortografía o la gramática del español.

