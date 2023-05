Mujer tatúa a su hijo desde los 6 meses y provoca reacciones

¿Te gustan los tatuajes ? A muchas personas sí y a otras no, cada quien es libre de decidir si quiere vivir con tatuajes, algo que sucede cuando son conscientes de ello, sin embargo, una mujer llamada Shamekia Morris se hizo viral luego de compartir fotografías de su bebé completamente tatuado y por supuesto generó toda una ola de reacciones; esta es la historia del bebé tatuado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Bebé tatuado causa reacciones

Shamekia Morris es una diseñadora de moda quien decidió que sería buena idea que su pequeño hijo Treylin, de solo seis meses de edad, tuviera tatuajes y no solo uno o dos, sino que la mujer comenzó a llenar su cuerpo de diseños en brazos, piernas, espalda y hasta estómago.

Posteriormente, la madre comenzó a compartir las fotografías de su bebé en sus redes sociales, sin embargo, al poco tiempo los internautas empezaron a criticarla por causarle dolor a su hijo y porque esa es una decisión que el pequeño debe tomar cuando sea mayor.

También te podría interesar: Mitos sobre la donación de sangre ¿Puedo donar si tengo tatuajes?

¿Tatuajes temporales?

Lo que muchos usuarios en redes no notaron, es que los tatuajes del bebé Treylin solo eran diseños temporales que se colocan con agua, por lo que en realidad no le causaron ningún dolor al pequeño ¿Tú qué opinas al respecto?

El bebé ahora ya tiene 2 años de edad y a pesar de que muchas personas saben que sus tatuajes son temporales, Shamekia continúa recibiendo críticas y hasta amenazas de muerte por dicha acción, sin embargo, ella asegura que no dejará de tomarle fotografías a su hijo con tatuajes temporales.

“La reacción ha sido horrible. Me hieren los sentimientos porque sé que no soy una mala madre y me llaman todo tipo de nombres. Es una locura”, expresó, sin embargo, también hay que añadir que también ha recibido mensajes de apoyo de algunas personas.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.