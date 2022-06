Mitos sobre la donación de sangre ¿Puedo donar si tengo tatuajes?

El 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, una labor que ayuda a salvar millones de vidas al año, la donación de sangre de tan solo una persona salva hasta tres vidas.

Cuando tu cuerpo detecta que estás donando sangre, inmediatamente pone en marcha un complejo mecanismo que “fabrica” sangre nueva.

Asimismo, estudios científicos demuestran que las personas que donan sangre periódicamente disminuyen el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Patrick Fallon/REUTERS El 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre

Mitos de la donación de sangre

¿Puedo donar si tengo tatuajes? Es quizás uno de los mitos más grandes alrededor de la donación de sangre, sin embargo, las personas con tatuajes o perforaciones lo pueden hacer siempre y cuando se haya realizado desde hace más de un año.

Otros de los mitos es que los diabéticos o quienes padecen enfermedades del corazón no pueden donar. No obstante, sí pueden en tanto los niveles estén controlados y no consuman medicamentos o insulina.

También es falso que donar sangre engorde o adelgaza ya que cuando se dona se dan entre 400 y 450 ml, cantidad que no provoca ningún tipo de cambio.

Además es un mito que quienes tuvieron hepatitis no pueden donar. La realidad es que aquellos que sufrieron hepatitis A antes de los 10 años de edad pueden hacerlo, pero quienes sufrieron la B o C, definitivamente no pueden.

Pilar Olivares/REUTERS Donación de sangre durante la COVID-19

¿Cuáles son los requisitos para poder donar?

Tener entre 18 y 65 años.

Peso mínimo de 50 Kg.

Tener, en términos generales, buena salud.

No haber tenido cirugía alguna en los últimos seis meses.

No haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en los últimos doce meses.

No haber padecido infecciones como hepatitis B o C, VIH-SIDA, enfermedad de Chagas o sífilis.

No padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón.

No haber recibido trasplantes de órganos.

No usar drogas intravenosas o inhaladas.

Mujeres: no estar embarazada o lactando.

En los 5 días previos a donar, no haber tomado analgésicos.

No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

El día de la donación: no presentar tos, resfriado, dolores de cabeza o de abdomen.

Puede presentarse a la donación después de un desayuno ligero (fruta y café).

Con información del Centro Médico ABC y Gobierno de México

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

pfp