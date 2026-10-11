Las cabañas de Hidalgo con alberca privada de aguas termales y tres comidas incluidas: cuánto cuesta dormir en este refugio a 2 horas de CDMX

En el corazón del municipio de Chilcuautla, Hidalgo, se encuentra una reserva natural que trabaja por el rescate étnico cultural de la comunidad Hñähñu y el desarrollo económico. Este espacio recibe a sus visitantes en un entorno natural relajante con albercas privadas llenas de agua termal.

Se trata de El Ganthe, un desarrollo ecoturístico ubicado a 2 horas y 50 minutos de Querétaro y a poco más de dos horas de la CDMX. Descubre cuánto cuesta dormir en este lugar, cómo son sus instalaciones y cómo llegar.

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¿Cuánto cuesta dormir en las cabañas de El Ganthe, en Hidalgo?

El Ganthe tiene diferentes opciones de cabañas para pasar la noche, algunas de las alternativas son:

La Enamorada para 1 a 2 personas: desde $1,750 pesos por persona por noche. Cuenta con servicios de agua caliente, hamaca, amenidades, chimenea interior, comedor exterior y terraza.

para por noche. Cuenta con servicios de agua caliente, hamaca, amenidades, chimenea interior, comedor exterior y terraza. La cita de amor hasta 4 huéspedes: desde $1,750 pesos por persona por noche. Incluye servicios de agua caliente, amenidades, baño completo, doble planta , sala exterior, sofá interior, terraza, una cama king size y una cama matrimonial.

hasta por persona por noche. Incluye servicios de agua caliente, amenidades, baño completo, , sala exterior, sofá interior, terraza, una cama king size y una cama matrimonial. La colorada para hasta 4 personas: desde $2,500 pesos por persona por noche. Esta alternativa incluye alberca termal privada , amenidades, baño completo, cascada y río artificial, chimenea interior, comedor exterior y terraza.

para por persona por noche. Esta alternativa incluye , amenidades, baño completo, cascada y río artificial, chimenea interior, comedor exterior y terraza. La casa chica para 3 huéspedes: desde $2,500 pesos por noche con agua caliente, alberca termal privada , amenidades, baño completo, cama matrimonial, chimenea exterior, comedor exterior, tapanco con cama individual y terraza.

para con agua caliente, , amenidades, baño completo, cama matrimonial, chimenea exterior, comedor exterior, y terraza. Maclovia para 2 a 4 personas: desde $2,500 pesos por persona por noche con agua caliente, amenidades, baño completo, cama king size, cama matrimonial y chimenea interior.

para pesos por persona por noche con agua caliente, amenidades, baño completo, cama king size, cama matrimonial y chimenea interior. La Adelita con espacio para 2 a 6 personas: a partir de $2,500 pesos por huésped por noche, incluye 2 baños completos , agua caliente, alberca termal privada , amenidades y chimenea interior.

con espacio para pesos por huésped por noche, incluye , agua caliente, , amenidades y chimenea interior. El rebozo de soledad para 4 a 8 personas: desde $2,500 pesos por huésped por noche con 2 baños completos , agua caliente, amenidades, chimenea interior, sala exterior, sofá interior y terraza.

para por huésped por noche con , agua caliente, amenidades, chimenea interior, sala exterior, sofá interior y terraza. La Escondida para 4 a 8 personas: desde $2,500 pesos por huésped por noche e incluye 2 baños completos, alberca termal privada, hamaca, amenidades, camastro, chimenea exterior, comedor exterior, doble planta, sofá interior y terraza.

Las albercas privadas se llenan con agua termal, indica El Ghante en su sitio web oficial. Además, aclara que el lugar es pet friendly, cuenta con servicio de WIFI en el área común de tienda de artesanías y hay electricidad generada a partir de energía solar.

Por un costo extra también se ofrecen otras experiencias como visitas al Museo del Agricultor, recorridos guiados, talleres de pan, conservas y dulces típicos, entre otros, y spa. Además, indica que la “experiencia todo incluido” incluye tres alimentos por noche de hospedaje (comida, cena y desayuno).

Un dato importante a tener en cuenta es que el servicio únicamente funciona con reservación previa, por lo que se aconseja contactar al destino antes de llegar.

¿Dónde se encuentra exactamente El Ghante y a qué distancia está de Querétaro y CDMX?

El Ganthe se localiza en el municipio de Chilcuautla, en Hidalgo, aunque la ubicación exacta no es pública y se brinda luego de hacer la reservación.

De acuerdo a la información de su sitio web, el destino está a:

2.30 horas desde Puebla

3 horas desde Toluca

2.30 horas desde Querétaro

2 horas desde la CDMX.

1.30 horas de Pachuca

Además del sitio web elganthe.com, el establecimiento brinda otros canales de contacto:

Teléfono: +52 (772) 1616883

WhatsApp: (773) 154 1813

Correo electrónico: elganthemx@gmail.com

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