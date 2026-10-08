Cuánto cuesta ir a la Feria de Querétaro 2026 en familia: el día de la semana en que tienes 50% de descuento

La asistencia a la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2026 en el EcoCentro Expositor requiere un boleto de 100 pesos, pero acudir los lunes reduce este gasto a la mitad con entradas generales a mitad de precio. La Secretaría de Turismo de Querétaro y la Unión Ganadera Regional confirmaron este beneficio para las familias, que además suma 20 juegos mecánicos infantiles gratuitos los lunes y martes.

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¿Quiénes entran gratis a la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2026 y qué días aplican las promociones?

Niñas y niños con estatura menor a un metro , adultos mayores, personas con discapacidad y menores inscritos en programas del DIF no pagan boleto de entrada.

, adultos mayores, personas con discapacidad y menores inscritos en programas del DIF no pagan boleto de entrada. Lunes al 50% de descuento: la taquilla general reduce su costo de 100 a solo 50 pesos por visitante.

la taquilla general reduce su costo de 100 a solo 50 pesos por visitante. La compra del pase de ingreso durante lunes y martes incluye 20 atracciones infantiles sin pago adicional.

La entrada general otorga acceso al circo, la pista de hielo, la Granja Didáctica, el show “Michael is back”, la Zona Extrema y las exhibiciones de drones.

¿Cómo llegar gratis en QroBus a la Feria de Querétaro y cuáles son los precios de transporte?

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro habilitará una ruta de QroBus sin costo desde el Centro Cultural Gómez Morin hasta el EcoCentro Expositor sobre la avenida Constituyentes. Los autobuses de acceso libre brindarán servicio de lunes a miércoles de 11:00 a 00:30 horas, y de jueves a domingo de 11:00 a 1:30 horas.

Quienes acudan a los espectáculos nocturnos en el Palenque dispondrán de dos unidades especiales de QroBus a las 2:30 de la mañana, además de la modalidad de Taxi de Ruta con un costo fijo de 25 pesos por pasajero. El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, confirmó que el cierre de actividades y de venta de bebidas alcohólicas será a la 1:30 de la mañana en el Teatro del Pueblo y a las 3:00 de la mañana en el Palenque.

¿Qué artistas se presentan en el Palenque y Teatro del Pueblo de la Feria de Querétaro 2026?

La muestra “Calidad Querétaro” reunirá en la Nave A a 60 productores locales con venta de quesos, miel, cajeta, cecina y artesanías de los 18 municipios. Dos mil elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Protección Civil resguardarán la seguridad de las instalaciones durante los 15 días de festividades.

El Teatro del Pueblo albergará los conciertos incluidos en el acceso general de Ha*Ash, Gloria Trevi, Bronco, Enjambre, Kinky y La Arrolladora Banda El Limón. Por su parte, la cartelera del Palenque contará con las presentaciones de Alejandro Fernández, Grupo Firme, Carlos Rivera, Alfredo Olivas y Edén Muñoz.

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