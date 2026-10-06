El balneario de Guanajuato con 85 años de historia y aguas termales de hasta 36 grados: cuánto cuesta entrar y quedarte a dormir en octubre 2026

Con 85 años de historia, La Caldera es uno de los destinos acuáticos de Abasolo, Guanajuato, y reúne en un solo sitio el parque, el hotel y una zona de albercas termales con una temperatura promedio de entre 30 °C y 36 °C según informa el propio complejo.

El lugar abre todo el año, de 9 a.m. a 6 p.m., incluidos puentes y días festivos. Esto es lo que cuesta el ingreso a este balneario de Guanajuato y sus características.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta entrar al parque acuático La Caldera, en Guanajuato?

Las tarifas del parque acuático La Caldera vigentes en octubre de 2026 son las siguientes:

Personas de más de 140 cm: $320 pesos

Niños de entre 90 y 140 cm: $220 pesos

Niños menores de 90 cm: entrada gratis

Esos montos aplican en fines de semana, festivos y vacaciones. En tanto, de lunes a viernes, sin feriados ni vacaciones, la entrada general cuesta $220 pesos. El parque advierte que los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Por otro lado, el hotel de La Caldera tiene tarifas desde $2,473 pesos y cuenta con diferentes tipos de habitaciones.

¿Cuáles son los principales atractivos de La Caldera, en Guanajuato?

El parque tiene cinco albercas termales con temperaturas que oscilan entre los 30 °C y los 36 °C y un chapoteadero. Además, cuenta con una alberca de olas con cinco tipos de olas en dos intensidades (cabe aclarar que esta es la única alberca no termal).

Para quienes buscan emoción, hay toboganes de diferente intensidad, como Kamikaze, Pitón, Alarido, Dragón y Hoyo Negro, este último de tubo cerrado y completamente oscuro. Morsa y Orca tienen intensidad media, Escorpión es de intensidad alta y Caracol, de intensidad baja. También hay una playa artificial con arena y mirador, y Wicholandia, el área infantil con mini toboganes y figuras.

Las atracciones funcionan los fines de semana, vacaciones y feriados oficiales.

Los canales oficiales del balneario son el sitio www.lacaldera.mx, el correo reservaciones@lacaldera.mx, y los teléfonos y WhatsApp 429 693 0020 y 429 111 64 87.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.