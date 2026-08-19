Lista de juegos en oferta en Nintendo eShop por el jueves de promociones

Nintendo es una de las empresas más importantes de videojuegos y si quieres comprar juegos con descuento, todos los jueves debes ingresar a la sección de Ofertas y Ventas de la Store para descubrir las promociones.

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Juegos con descuento en la eShop de Nintendo

Los juegos que tienen descuento esta semana son:

Sonic Racing: CrossWorlds a 559.60 pesos

Sonic Racing: CrossWorlds 2 edition: 599.60 pesos

Edición digital Deluxe de Persona 3 Reload: 713.40 pesos

The Point Museum: 301.50 pesos

Yakuza O Director´s Cut: 494.45 pesos

Persona 5 Royal: 305.70 pesos

Demon Slayer-Kimetsu no Yaiba: 649.50 pesos

Yakuza Kiwami: 299.40 pesos

Two Point Campus: 101.85 pesos

Shining Resonance Refrain: 152.70 pesos

Etrian Odyssey HD: 203.70 pesos

Persona 5 Tactica: 320.70 pesos

Stray: 209.40 pesos

Outer Wilds: 174.99 pesos

Morsels: 129.35 pesos

LEGO Voyagers: 197.40 pesos

Sayonara Wild Hearts - Nintendo Switch 2 Edition: 89.99 pesos

Super Monkey Ball Banana Mania: 169.75 pesos

Valkyria Chronicles: 84.75 pesos

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster: 254.70

¿Cómo ver las rebajas de Nintendo?

Para ver todas las ofertas disponibles solo debes entrar a la Nintendo eShop oficial desde tu navegador. Selecciona el menú lateral izquierdo y selecciona la pestaña “Ofertas” o Great Deals.

También puedes usar páginas de seguimiento externo para filtrar por porcentaje de descuento o precio más bajo.

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