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Lista de juegos en oferta en Nintendo eShop por el jueves de promociones

Si tienes una consola Nintendo y quieres comprar juegos en oferta, todos los jueves hay grandes promociones que no te puedes perder.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Nintendo es una de las empresas más importantes de videojuegos y si quieres comprar juegos con descuento, todos los jueves debes ingresar a la sección de Ofertas y Ventas de la Store para descubrir las promociones.

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Juegos con descuento en la eShop de Nintendo

Los juegos que tienen descuento esta semana son:

  • Sonic Racing: CrossWorlds a 559.60 pesos
  • Sonic Racing: CrossWorlds 2 edition: 599.60 pesos
  • Edición digital Deluxe de Persona 3 Reload: 713.40 pesos
  • The Point Museum: 301.50 pesos
  • Yakuza O Director´s Cut: 494.45 pesos
  • Persona 5 Royal: 305.70 pesos
  • Demon Slayer-Kimetsu no Yaiba: 649.50 pesos
  • Yakuza Kiwami: 299.40 pesos
  • Two Point Campus: 101.85 pesos
  • Shining Resonance Refrain: 152.70 pesos
  • Etrian Odyssey HD: 203.70 pesos
  • Persona 5 Tactica: 320.70 pesos
  • Stray: 209.40 pesos
  • Outer Wilds: 174.99 pesos
  • Morsels: 129.35 pesos
  • LEGO Voyagers: 197.40 pesos
  • Sayonara Wild Hearts - Nintendo Switch 2 Edition: 89.99 pesos
  • Super Monkey Ball Banana Mania: 169.75 pesos
  • Valkyria Chronicles: 84.75 pesos
  • Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster: 254.70

¿Cómo ver las rebajas de Nintendo?

Para ver todas las ofertas disponibles solo debes entrar a la Nintendo eShop oficial desde tu navegador. Selecciona el menú lateral izquierdo y selecciona la pestaña “Ofertas” o Great Deals.

También puedes usar páginas de seguimiento externo para filtrar por porcentaje de descuento o precio más bajo.

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