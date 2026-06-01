Violencia vicaria, paridad y liderazgo femenino: los retos que transforman la política mexicana
México avanza hacia una nueva etapa de participación femenina en la vida pública. Nayeli Fernández Cruz, diputada federal y secretaria de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, analiza los desafíos para consolidar la igualdad sustantiva, la importancia de la legislación contra la violencia vicaria y el papel de las mujeres en la toma de decisiones. Una conversación sobre poder, justicia y los cambios que están redefiniendo el futuro político del país.