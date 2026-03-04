Buscan a un tiburón blanco de 4 metros rastreado cerca de la costa de EUA

Un tiburón blanco de casi 4 metros fue visto recientemente frente a la costa de Georgia y está siendo monitoreado por científicos marinos. Su tamaño lo convierte en uno de los ejemplares más grandes registrados en la región, y su desplazamiento ha despertado interés por comprender mejor los movimientos de estas especies oceánicas.

El animal fue rastreado como parte de un programa que sigue los movimientos de grandes tiburones blancos en el Atlántico.

¿Qué hace especial a este tiburón blanco y qué se sabe al respecto?

Con cerca de 4 metros de longitud, este ejemplar se ubica en el límite superior de tamaño para los tiburones blancos en la región. Su estudio ayuda a los científicos a entender el crecimiento, la salud y los hábitos migratorios de estos depredadores tope, esenciales para el equilibrio de los ecosistemas marinos.

Los tiburones blancos grandes suelen recorrer largas distancias, moviéndose entre zonas de alimentación y reproducción. Cada nuevo registro de ubicación permite a los investigadores mapear rutas migratorias y relacionarlas con temperatura del agua, corrientes y abundancia de presas.

¿Por qué es importante monitorear tiburones gigantes?

Estudiar ejemplares de tiburones blancos de gran tamaño permite entender patrones migratorios, reproducción y alimentación, información clave para la conservación marina y la planificación de áreas protegidas.

Este tiburón de 4 metros sigue en movimiento, y su monitoreo ofrece a los científicos la oportunidad de aprender sobre comportamiento, cambios ambientales y riesgos potenciales, sin alarmar innecesariamente a la población.

En este caso, de acuerdo con la organización Ocearch, este ejemplar suele preferir la costa sudeste desde Carolina del Norte hasta Florida, lugares de alimentación para tiburones blancos como él.

Este tipo de esfuerzos ayudan a diseñar estrategias de conservación y manejo seguro de las poblaciones de tiburones en aguas estadounidenses.

