Cada vez más avistamientos; captan extraño ovni volando por la Torre Latinoamericana en CDMX

En las últimas horas se hizo tendencia el video de un supuesto objeto volador no identificado (ovni) pasando sobre la famosa Torre Latinoamericana en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX), lo cual comenzó a generar incertidumbre entre cientos de internautas en las redes sociales.

Fue a través de las diferentes plataformas de Webcams de México, que se difundió el video que fue captado el pasado domingo 15 de febrero en punto de las 04:18 de la madrugada, esto sobre la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Video de ovni en la Torre Latinoamericana

En la grabación de tan solo 28 segundos de duración, se aprecia con la toma oriente desde la Torre Latinoamericana o Torre Latino, un objeto aparentemente esférico cruzando la colonia Centro de la capital del país.

La grabación muestra un supuesto ovni sin luces que está aparentemente descendiendo a una gran velocidad a lo que parece ser una zona con edificaciones, sin embargo y debido al movimiento de este objeto, el mismo terminó por desaparecer de la toma tomada por cámaras de vigilancia.

Objeto aparentemente sin luces cruzando Ciudad de México esta madrugada. 👀



¿Helicóptero? ¿Dron? ¿Algo más?



¿Qué creen que sea? 🤔#CDMX, vista Oriente desde Torre Latino. Video al doble de velocidad normal. #ovni #UFO

Para ver en vivo: https://t.co/idPsWBxLUp pic.twitter.com/Wa8wtpPrA1 — Webcams de México (@webcamsdemexico) February 16, 2026

¿Qué es en realidad lo que se vio cerca de la Torre Latino?

Si bien es cierto que hasta el momento no se ha dado a conocer la información oficial sobre el origen de este supuesto ovni volando sobre la Torre Latinoamericana, en los comentarios de la publicación se hicieron presentes las teorías conspirativas, así como aquellos que buscan darle una explicación mucho más lógica.

Y es que mientras que unos aseguran que podría tratarse de un objeto no humano, otros tantos afirman que puede ser un dron o globo que fue lanzado sobre la zona al momento en el que se tomó la grabación.

Videos de avistamientos en CDMX

Es importante mencionar que la cuenta de Webcams de México ha revelado un sinfín de evidencia sobre supuestos ovnis en zonas como la colonia Centro de la CDMX, así como en el volcán Popocatépetl.

¿Alguien tiene información al respecto?



En la madrugada de hoy nuestra webcam con vista hacia el norte de la #CDMX, captó una columna de humo.



Vista panorámica #EnVivo desde la #TorreLatino 👇🏼 https://t.co/58ZMZsdtOr pic.twitter.com/0zyz5aCA4M — Webcams de México (@webcamsdemexico) February 14, 2026

Graban supuesto ovni a 12 mil 500 pies de altura

